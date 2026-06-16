Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın giriş kapısını açmaya çalışan 2 şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı. Kapıyı açamayınca bölgeden uzaklaşan şüphelilerin daha sonra başka bir apartmana girdiği görüldü.

Olay, Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmana gelen 2 kişi giriş kapısını açmaya çalıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin bir süre kapıyı zorladığı, ancak başarılı olamayınca apartmandan uzaklaştığı yer aldı.

Görüntülerde, şüphelilerin daha sonra giriş kapısı açık olan başka bir apartmana yöneldiği de görüldü. Güvenlik kamerasını fark eden kişilerin yüzlerini kapatmaya çalıştıkları anlar da kayıtlara yansıdı.

Kamera görüntülerini inceleyen bina sakini, durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Adıyamanlılar Net olarak bölgedeki asayiş gelişmelerini aktarmayı sürdüreceğiz.