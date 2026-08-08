Sağlıklı yaşamak en temel hakkımız. Fakat ülke gündemini en çok siyaset işgal ettiği için sağlığımızı etkileyen konular üzerinde konuşamıyoruz ya da bu konular siyasetin gölgesinde kalıyor. Ülkemizde her konuda olduğu gibi sağlıkta da derinleşen sorunlar var.

Sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzemelerin kalitesi, hasta güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Branül, enjektör iğnesi, serum seti ve nazal oksijen kanülü gibi tek kullanımlık tıbbi cihazların belirli kalite standartlarına uygun üretilmesi beklenir. Buna rağmen zaman zaman sağlık çalışanları tarafından bu malzemelerin kalitesiyle ilgili sorunlar dile getirilmektedir.

Yakınımın yaşadığı olayda damar yolu açılırken kullanılan branül ile damar yolu açılamamış, ardından kan almak amacıyla kullanılan enjektörün ucundaki iğne kırılmıştır. Ayrıca sağlık sektöründe çalışan birçok kişinin de branül, serum seti, nazal oksijen kanülü ve benzeri sarf malzemelerinde kalite düşüklüğü yaşandığına ilişkin değerlendirmelerine sıkça rastlanmaktadır.

Bu tür olaylar her zaman üretim hatasından kaynaklanmayabilir; uygulama tekniği, depolama koşulları veya tekil ürün kusurları da etkili olabilir. Ancak benzer sorunların farklı kurumlarda ve farklı ürün gruplarında tekrar ettiğinin ifade edilmesi, tıbbi malzemelerin kalite kontrolü ve tedarik süreçlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesinin önemini ortaya koymaktadır.

Bunun yanında sağlık sisteminin karşı karşıya olduğu sorunlar yalnızca malzeme kalitesiyle sınırlı değildir. Artan hasta yoğunluğu, sağlık çalışanlarının iş yükü, personel yetersizliği, randevu ve erişim sorunları, bazı alanlarda uzun bekleme süreleri ve kaynakların etkin kullanımı gibi konular da hizmet kalitesini etkileyebilmektedir.

Sağlık hizmetinin güvenli ve etkili şekilde sunulabilmesi için hem kullanılan tıbbi malzemelerin kalite standartlarının titizlikle denetlenmesi hem de sağlık sisteminin insan gücü, altyapı ve tedarik süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

İnsan hayatını kurtarmak için özveriyle çalışan hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ancak sağlık çalışanlarımızın işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için onların da güvenebileceği bir sistemin olması gerekiyor. Bunun için sağlık hizmetlerinin her aşamasında etkin bir denetim mekanizmasının işletilmesi, sorunların görmezden gelinmeden tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması şarttır.

Sonuçta mesele yalnızca bir branülün, bir iğnenin ya da bir serum setinin kalitesi değildir. Mesele insan hayatıdır. Bu nedenle sağlık alanında kullanılan malzemelerden hizmetin sunumuna kadar her aşamada kalite, güvenlik ve denetimden taviz verilmemelidir.

Sağlık, gündemin gölgesinde kalmayacak kadar önemli bir konudur ve herkesin işini güvenli ve doğru şekilde yapabilmesi için güçlü, şeffaf ve etkin bir denetim mekanizması şarttır. Sağlığınız için söylüyorum. Bu konuyu yetkililerin dikkatine sunuyorum. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyorum.