Ne güzeldir insanların dertleriyle dertlenmek... Ne güzeldir insanın insanı sevmesi... Ben, resimlerin diliyle konuşmayı seviyorum.

Bu kare, depremde geride bıraktıklarımızı, yaşanmışlıklarımızı ve Yarbaşı köyünde konteyner yaşamının hafızamızda bıraktığı izleri anlatıyor.

Dileğimiz, bu acıların bir daha yaşanmaması, yalnızca fotoğraflarda ve anılarda kalmasıdır. Ancak yaşananları unutmamak zorundayız. Çünkü güçlü bir gelecek, ancak geçmişten gerekli dersleri çıkararak inşa edilebilir.

Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Gölbaşı ilçesinde ve depremin etkilediği bölgelerde vatandaşlarımızın çözüm bekleyen önemli sorunları devam ediyor. Özellikle yolların tamamlanmaması nedeniyle oluşan yoğun toz, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor ve halk sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açıyor.

Bunun yanında, imar sürecine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi de vatandaşlarımızın en temel beklentileri arasında yer alıyor. Deprem bölgesinde yaşamın kalıcı olarak normalleşebilmesi için merkezi yönetim ile yerel yönetimin güçlü bir koordinasyon içinde hareket etmesi, yatırımların hızlandırılması ve vatandaşların beklentilerine zamanında karşılık verilmesi büyük önem taşıyor.

Temennimiz; hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmediği, sorunların ortak akıl ve iş birliğiyle çözüldüğü, güvenli ve yaşanabilir şehirlerin hep birlikte inşa edildiği bir gelecektir.

Dilerim geçmişin acıları, geleceğin daha sağlam ve daha güvenli şehirlerinin kurulmasına vesile olur.