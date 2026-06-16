Kilis'te bir kebapçıda iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavga paniğe neden oldu. Kavgada bir kişi yaralanırken, olay öncesi şüphelilerin iş yerine geliş anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şıh Ahmet Mahallesi Mercibadık Caddesi üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre iş yerinde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yaşanan olayda M.B. isimli kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İş yeri sahibi Vakıf Hayma, olayın müşteriler arasında yaşandığını belirterek, gruplardan bir kişinin kuru sıkı tabancayla birkaç el ateş ettiğini, bir kişinin de bacağından bıçakla yaralandığını söyledi.

Öte yandan iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin olay öncesinde iş yerine geldiği ve kavganın ardından bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Adıyamanlılar Net olarak bölgedeki asayiş gelişmelerini aktarmayı sürdüreceğiz.