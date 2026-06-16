Genç Sağlık Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Adem Duru, göreve gelişlerinin birinci yılı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede sendikanın teşkilatlanma süreci, üyelere sunulan hukuki destekler ve yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir yıl içerisinde il genelinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirten Duru, 15 Mayıs mutabakat sürecinin ardından Genç Sağlık Sendikası’nın Adıyaman’daki ikinci büyük sağlık sendikası konumuna ulaştığını söyledi.

Başkan Duru, göreve geldikten sonra öncelikle 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarından başlayarak Adıyaman genelinde teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

İlçe yapılanmalarının kısa sürede tamamlandığını kaydeden Başkan Duru, güçlü bir temsilci ağı oluşturduklarını ve üyeyi merkeze alan bir sendikacılık anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

'Yüzlerce Dilekçe Hazırladık'

Üyelerin haklarını korumaya yönelik yoğun çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Duru, 'En güçlü yanlarımızdan biri olan hukuk ve mevzuat desteğimizle üyelerimiz adına yüzlerce dilekçe hazırladık. Üyelerimize verilen idari yaptırımların azaltılması ve hak kayıplarının önlenmesi adına girişimlerde bulunduk.' diye konuştu.

Sorunların çözümü için ilgili kurumlarla sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Duru, 'Sorunları görmezden gelmek yerine ilgili kurumlara doğrudan başvurular yaptık, kamuoyu oluşturarak çalışanlarımızın sesi olduk' dedi.

'Adıyaman'ın İkinci Büyük Sağlık Sendikası Olduk'

15 Mayıs mutabakat sürecinde önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Başkan Duru, Genç Sağlık Sendikası'nın Adıyaman'da ikinci büyük sağlık sendikası konumuna yükseldiğini açıkladı.

Elde edilen başarının sağlık çalışanlarının güveni, teşkilat mensuplarının özverili çalışmaları ve ortak emeğin sonucu olduğunu ifade eden Başkan Duru, sendikal mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Başkan Duru, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Kıymetli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları,

Bugün, 15 Haziran 2026. Genç Sağlık Sendikası Adıyaman İl Temsilciliği görevine atanışımızın birinci yıl dönümünü geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz.

Göreve gelir gelmez, en iyi bildiğimiz ve içerisinde görev yaptığımız 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarından başlayarak hızlı bir şekilde tüm ilçelerimizde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladık ve güçlü bir temsilci ağı oluşturduk.

Bu süreç boyunca üyeyi merkeze alan bir anlayış benimsedik. Şeffaf, açık sözlü ve ilkeli bir sendikacılık anlayışıyla hareket ederken; diğer sendikalara karşı da dedikodu ve polemiklerden uzak, nezaket ve ahlak temelinde bir yaklaşım sergiledik.

En güçlü yanlarımızdan biri olan hukuk ve mevzuat desteğimizle üyelerimiz adına yüzlerce dilekçe hazırladık. Üyelerimize verilen idari yaptırımların azaltılması ve hak kayıplarının önlenmesi adına girişimlerde bulunduk. Sorunları görmezden gelmek yerine ilgili kurumlara doğrudan başvurular yaptık, kamuoyu oluşturarak çalışanlarımızın sesi olduk.

Alanda faaliyet gösteren diğer sendikalarla da ortak paydamız olan çalışan hakları konusunda omuz omuza çalıştık; kurumsal görüşmelerde ve basın açıklamalarında yer aldık.

15 Mart 2026 tarihinde şube yeter sayısına ulaşarak Genç Sağlık Sendikası Adıyaman Şubesi'ni kurduk. Ardından şube binamızı hazırlayarak üyelerimizin hizmetine sunduk.

Henüz bir yılımızı doldurmadan girdiğimiz 15 Mayıs mutabakat sürecinde Adıyaman'ın ikinci büyük sağlık sendikası olmayı başardık. Bu başarı; samimiyetin, emeğin, inancın ve çalışanlarımızın bizlere duyduğu güvenin eseridir.

Genç Sağlık Sendikası Adıyaman Şubesi olarak, bizlere verilen etkin ve yapıcı muhalefet görevini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızın sosyal, mali ve özlük haklarını en iyi şekilde temsil etmek için mücadelemizi sürdürecek, bu şehirde sendikal kaliteyi ve sendikal bilinci daha da ileri taşımak için çalışacağız.

Bu vesileyle; kuruluş sürecimizden bugünlere kadar büyük emek veren il yönetim kurulu üyelerimize, ilçe başkanlarımıza, iş yeri temsilcilerimize, delegelerimize, gönüllülerimize, kurucu başkanlarımıza ve tüm temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.

Ayrıca her zaman yanımızda olarak bizlere güvenen, destek veren ve teşkilatlanma sürecimizin her aşamasında katkı sunan Genel Merkez yöneticilerimize ve Genel Başkanımız Sayın Osman Kaya'ya şükranlarımızı sunuyoruz.

Elde edilen bu başarı hiçbirimizin tek başına başarısı değildir. Bu başarı; inananların, emek verenlerin, fedakârlık gösterenlerin ve sağlık ile sosyal hizmet çalışanlarının hak mücadelesine gönül veren herkesin ortak başarısıdır.

Bu süreçte bizlere güvenen, destek veren ve birlikte yol yürüdüğümüz tüm üyelerimize teşekkür ediyor; ikinci yılımızın sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız adına daha büyük kazanımlara vesile olmasını diliyoruz.'

Kaynak : PERRE