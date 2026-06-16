Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilere ait hesaplarda 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık para hareketi tespit edildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında "dış finans evleri" kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans ağının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağlantılı olarak yönetildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Yapılan incelemelerde, organizasyonla bağlantılı hesaplarda toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 5 dış finans evi ile 2'si Dubai ve KKTC'de bulunan toplam 41 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 16 Haziran 2026 tarihinde Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda finans evlerinde tespit edilen kişilerle birlikte toplam 47 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sırasında yakalanan şüphelilerden S.T. isimli şahsın, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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