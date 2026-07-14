Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sudan çıkardıkları cenazeyi kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için morga kaldırdı.

Olay, Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde Dicle Nehri'nin Bağıvar Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Nehirde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan cenaze, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olayın kesin nedeni ve hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.