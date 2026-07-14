Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AHC) Başkanı Zeki Dişkaya ile Yeminli Mali Müşavir Mehmet Çalışkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ı Ankara'da ziyaret etti. Görüşmede Adıyaman'da devam eden kamu yatırımları, istihdam çalışmaları, sosyal projeler ve kentin öncelikli ihtiyaçları ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın gelişimi ve kalkınmasına yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Kentin ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesi için ilgili kurumlarla çalışmaların sürdüğünü ifade eden Aydın, Adıyaman'ın gelişimine katkı sağlayacak yatırımların önemine dikkat çekti.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ise misafirperverliği dolayısıyla Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a teşekkür ederek, Adıyaman'ın geleceğine katkı sunacak çalışmaların önemini vurguladı.

Görüşmede, kentin öncelikli ihtiyaçları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.