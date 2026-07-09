Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eğitim çalışanlarını kapsayan banka promosyon ihalesinde sunulan teklifler, Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi'nin tepkisine neden oldu. Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, ihalede en yüksek teklifin 61 bin lira nakit ve 4 bin lira para puanı seviyesinde kaldığını belirterek, rakamların eğitim çalışanlarının beklentileriyle örtüşmediğini söyledi. İhale öncesinde yaklaşık 300 eğitim çalışanının katıldığı anketin sonuçlarını da paylaşan Ertaş, katılımcıların yüzde 97,7'sinin promosyon tutarının en az 100 bin lira olması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini aktardı. Mevcut tekliflerle ihalenin sonuçlanmamasını olumlu değerlendiren Ertaş, bankalara ve ihale komisyonuna eğitim çalışanlarının taleplerini dikkate alma çağrısı yaptı.

İbrahim Ertaş, Besni'deki promosyon ihalesine Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın katıldığını belirtti. En yüksek teklifin 61 bin lira nakit ve 4 bin lira para puanı olarak sunulduğunu ifade eden Ertaş, günümüz ekonomik şartlarında bu rakamın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ertaş, “Bu teklif, günümüz ekonomik şartlarını yansıtmamaktadır. Bankalar eğitim çalışanlarının emeğini ucuza kapatamaz. Türk Eğitim-Sen olarak bu rakamı kesinlikle kabul etmiyoruz” dedi.

İhale öncesinde yaklaşık 300 eğitim çalışanının katılımıyla anket gerçekleştirdiklerini belirten Ertaş, çalışanların promosyon anlaşmasına ilişkin beklentilerinin açık şekilde ortaya çıktığını söyledi.

Anket sonuçlarına göre eğitim çalışanlarının yüzde 98,1'inin önceki promosyon anlaşmasından memnun olmadığını aktaran Ertaş, katılımcıların yüzde 97,7'sinin ise promosyon tutarının en az 100 bin lira ve üzerinde olması gerektiğini ifade ettiğini kaydetti.

Ertaş, “Ortada bu kadar açık bir irade varken, çalışanların beklentisinin çok çok altında kalan tekliflerle masaya gelinmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Bankaların eğitim çalışanlarının yalnızca maaş ödemelerinden gelir elde etmediğini dile getiren Ertaş, kredi kartları, krediler, otomatik ödeme talimatları, sigorta işlemleri, yatırım hesapları ve diğer bankacılık hizmetleri üzerinden de ticari hacim oluşturulduğunu söyledi.

“Promosyon ödemesi bir lütuf değil, eğitim çalışanlarının hakkıdır” diyen Ertaş, ihalenin mevcut tekliflerle sonuçlanmamasını olumlu karşıladıklarını belirtti. Yeni süreçte bankaların piyasa şartlarını ve çalışanların beklentilerini dikkate alan teklifler sunması gerektiğini ifade etti.

İhale komisyonuna da çağrıda bulunan Ertaş, komisyonun önceliğinin eğitim çalışanlarının menfaati olması gerektiğini belirterek, çalışanların iradesini karşılamayan tekliflerin kabul edilmemesini istedi.

Ertaş, davet edilmesine rağmen ilçede şubesi bulunan bazı bankaların ihaleye katılmamasına da tepki gösterdi. Başta İş Bankası olmak üzere ihaleye katılmayan bankaların tutumunu eleştiren Ertaş, İş Bankası Mersin Şubesi ile yaptıkları indirim anlaşmasını iptal ettiklerini açıkladı.

Eğitim çalışanlarına bankalardaki zorunlu işlemler dışında hesaplarını, kartlarını ve bankacılık ilişkilerini yeniden değerlendirme çağrısı yapan Ertaş, düşük tekliflere karşı ortak tepki gösterilmesini istedi.

İbrahim Ertaş, “Eğitim çalışanlarının emeği pazarlık konusu değildir. Besni eğitim çalışanları bankaların insafına terk edilemez. Hak ettiğimiz promosyonu alıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” dedi.