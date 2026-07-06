Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nde 2025-2026 döneminin tamamlanmasının ardından başkanlık görevinde değişim yaşandı. White Star Otel'de kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninde, 2025-2026 Dönem Başkanı Kerem Oranlı görevini 2026-2027 Dönem Başkanı Emrah Candar'a devretti. Görev süresince “İyilik İçin Birleşiyoruz” temasıyla yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oranlı, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecine katkı sunmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projelerinin kendileri açısından önem taşıdığını belirtti. Başkanlık kolyesinin Emrah Candar'a takılmasıyla yeni dönem resmen başlarken, Candar da “Kalıcı Etki Yarat” sloganıyla topluma katkı sunacak projeler üzerinde çalışacaklarını açıkladı. Yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar arasında “Engellilerle Zirvede Nemrut'a Tırmanıyoruz” etkinliği de yer aldı.
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün başkanlık devir teslim töreni White Star Otel'de gerçekleştirildi. Kulüp üyelerinin katıldığı törende Kerem Oranlı, görev süresinde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
2025-2026 dönemini “İyilik İçin Birleşiyoruz” temasıyla tamamladıklarını belirten Oranlı, deprem sonrası Adıyaman'da gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmalarına destek veren kulüp üyelerine teşekkür etti. Oranlı, görevi devralan Emrah Candar'a yeni dönemde başarılar diledi.
Konuşmaların ardından Kerem Oranlı, başkanlık kolyesini Emrah Candar'a takarak başkanlık görevini resmen devretti.
2026-2027 Dönem Başkanı Emrah Candar, yeni dönemde “Kalıcı Etki Yarat” sloganıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Candar, kulüp üyeleriyle birlikte topluma değer katacak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.
Yeni dönemin projelerine ilişkin bilgi veren Candar, “Engellilerle Zirvede Nemrut'a Tırmanıyoruz” etkinliğinin planlanan çalışmalar arasında yer aldığını ifade etti.
Devir teslim programı, önceki dönem ve yeni dönem başkanları ile kulüp üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
Kaynak : PERRE