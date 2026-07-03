Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kamu görevlileri ile emeklilerin maaşlarında oluşan tabloyu rakamlarla değerlendirdi. Haziran ayında enflasyonun yüzde 0,99, yılın ilk 6 aylık döneminde ise yüzde 17,76 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Ertaş, kamu görevlileri ve emeklilerine ocak ayında yüzde 11 maaş artışı yapıldığını söyledi. İlk 6 aylık dönemde maaşların enflasyon karşısında yüzde 6,09 değer kaybettiğini savunan Ertaş, enflasyon farkına yüzde 7'lik ikinci dönem artışının eklenmesiyle toplam artışın yüzde 13,52 olacağını belirtti. Ertaş, mevcut artışın kamu çalışanlarının alım gücünü korumaya yetmediğini ifade ederek ilave zam, refah payı ve eşel mobil sisteminin hayata geçirilmesini istedi.

Kamu çalışanlarının maaşlarının yılın ilk yarısında enflasyon karşısında eridiğini belirten Ertaş, "TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte kamu görevlileri ve emeklilerinin yılın ilk altı ayında bir kez daha alım gücü kaybettiği resmen tescillenmiştir. Haziran ayında enflasyon yüzde 0,99, altı aylık enflasyon ise yüzde 17,76 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık kamu görevlileri ve emeklilerine ocak ayında yalnızca yüzde 11 oranında maaş artışı yapılmış, maaşlar bu dönemde de enflasyon karşısında yüzde 6,09 oranında erimiştir" dedi.

Ertaş, oluşan kaybın üzerine yüzde 7'lik ikinci dönem artışının ekleneceğini ifade etti.

Açıklamasında maaş rakamlarına da yer veren Ertaş, bekar ve 15/1 derecedeki en düşük memur maaşının 56 bin 731 liradan 64 bin 367 liraya yükseleceğini söyledi.

Ortalama memur maaşının 68 bin 460 liradan 77 bin 715 liraya çıkacağını belirten Ertaş, en düşük dereceli memurun maaşındaki artışın 7 bin 636 lira, ortalama memur maaşındaki artışın ise 9 bin 255 lira olduğunu kaydetti.

Memurun evli olması ve eşinin çalışmaması halinde 3 bin 581 lira eş yardımı ile çocuklar için 394 lira ile 788 lira arasında çocuk yardımı eklendiğini ifade eden Ertaş, açıklanan rakamların kamu çalışanlarının refah seviyesini yükseltmediğini savundu.

Ertaş, "Bu rakamlar refah seviyesinin yükseldiğini değil, alım gücünün eridiğini göstermektedir. Bu zamlar ve maaş seviyesiyle kamu çalışanlarımızın altı ay boyunca geçimini sağlaması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Ücret artışlarının yalnızca enflasyon farkına dayalı sistemle belirlenmesinin kamu çalışanlarını korumadığını belirten Ertaş, "Yapılan bu artışların gerçek anlamda bir refah sağlaması için bütünüyle enflasyona dayalı sistemden vazgeçilmelidir. Gerçek zam; enflasyonun üzerinde yapılan, çalışanı büyüyen ekonomiden pay sahibi yapan artıştır" dedi.

Mevcut sistemde kamu görevlilerinin her 6 ayda bir aynı maaş döngüsüyle karşı karşıya kaldığını savunan Ertaş, önce ücretlerin enflasyon karşısında değer kaybettiğini, ardından oluşan kaybın maaş artışı olarak sunulduğunu söyledi.

Resmi enflasyon verileri ile günlük yaşamda karşılaşılan fiyat artışları arasında fark bulunduğunu ileri süren Ertaş, kira, gıda, enerji, eğitim ve ulaşım giderlerinin kamu çalışanlarının bütçesini zorladığını belirtti.

Ertaş, "Kira fiyatları, gıda harcamaları, enerji giderleri, eğitim masrafları ve ulaşım maliyetleri ortadayken kamu çalışanlarına yapılan toplamdaki yüzde 13,52'lik artış hayatın gerçekleriyle bağdaşmamaktadır" dedi.

Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü, milli gelir ile vergi gelirlerinin arttığını ve ihracatın yükseldiğini belirten Ertaş, kamu görevlileri ile emeklilerin oluşan refahtan hak ettikleri payı alamadığını savundu.

Ertaş, "Türkiye ekonomisi büyüyor. Milli gelir artıyor. Vergi gelirleri rekor seviyelere ulaşıyor. İhracat yükseliyor. Ancak bu büyümenin yükünü omuzlayan kamu görevlileri ve emeklileri, ortaya çıkan refahtan hak ettikleri payı alamıyor" diye konuştu.

Kamu görevlileri ve emeklilerin yalnızca enflasyon oranında artış istemediğini belirten Ertaş, "Kamu görevlileri ve emeklileri artık sadece enflasyon kadar artış istemiyor. İnsanca yaşayacak ücret istiyor. Büyüyen Türkiye'den hak ettiği payı istiyor. Alın terinin karşılığını eksiksiz istiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen'in taleplerini sıralayan Ertaş, temmuz ayında maaşlara ilave zam yapılmasını, kamu görevlileri ile emeklilere refah payı verilmesini ve maaşların aylar boyunca enflasyon karşısında değer kaybetmesini önleyecek eşel mobil sisteminin hayata geçirilmesini istedi.

Toplu sözleşme sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Ertaş, gerçekleşen enflasyonun ardından hareket eden değil, enflasyonu öngören ve çalışanı koruyan ücret politikasına geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Son yıllarda görev aylıkları ile emekli aylıkları arasındaki farkın büyüdüğünü belirten Ertaş, "Son yıllarda görev aylıkları ile emekli aylıkları arasındaki makas kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır. İlave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması milyonlarca kamu görevlisini emeklilikten korkar hale getirmiştir. Bu adaletsizlik de vakit geçirilmeden giderilmelidir" dedi.

Kamu görevlilerinin enflasyonun gerisinden gelen maaş artışları yerine çalışanı koruyan ücret politikası istediğini belirten Ertaş, "Kamu görevlileri enflasyonun gerisinden gelen maaş artışlarını değil, enflasyonun önünde giden bir ücret politikası istemektedir. Çünkü refah, enflasyon farkıyla değil; hakça bölüşülen büyümeyle sağlanır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen olarak kamu görevlileri ile emeklilerin haklarını savunmayı sürdüreceklerini belirten Ertaş, ücret politikasının değiştirilmesi, ek zam, refah payı ve eşel mobil sisteminin hayata geçirilmesine yönelik taleplerini sürdüreceklerini söyledi.