Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe Buluşmaları, “Hayatın Her Yaşında Öğrenmek Mümkün” temasıyla Adıyaman'da devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü Adıyaman SANKO Öğretmenevi'nde gerçekleştirilecek programda yaşam boyu öğrenme, sağlıklı yaş alma, beyin sağlığının korunması ve nörolojik hastalıklardan korunma konuları ele alınacak. Saat 14.00'te başlayacak buluşmada ADYÜ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Semiha Aydın Özkan, Tazelenme Üniversitesi hakkında katılımcılara bilgi verecek. ADYÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Altun ise sağlıklı yaş alma ve beyin sağlığına ilişkin güncel bilgileri paylaşacak. Programla yaşam boyu öğrenme ve sağlıklı yaşlanma konularında toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Bilim İletişim Ofisi tarafından yürütülen Bilim Kafe Buluşmaları, 6 Temmuz Pazartesi günü “Hayatın Her Yaşında Öğrenmek Mümkün” temasıyla gerçekleştirilecek.

Adıyaman SANKO Öğretmenevi'nde saat 14.00'te başlayacak programda, ADYÜ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Semiha Aydın Özkan tarafından Tazelenme Üniversitesi tanıtılacak.

Programda ADYÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Altun da katılımcılarla buluşacak. Altun, sağlıklı yaş alma, beyin sağlığının korunması ve nörolojik hastalıklardan korunmaya yönelik güncel bilgileri aktaracak.

Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen buluşmayla yaşam boyu öğrenmenin önemine dikkat çekilmesi ve sağlıklı yaşlanma konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.