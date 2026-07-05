Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde yıllarca atıl durumda kalan 6 bin 102 metrekarelik alan, belediyenin yürüttüğü çalışmaların ardından Ahmet Kaya Parkı olarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla düzenlenen alan; yeni nesil çocuk oyun grupları, geniş yeşil alanlar, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yolları, kamelyalar ve oturma alanlarıyla sosyal yaşam alanına dönüştürüldü. Çocukların güvenli ortamda oyun oynadığı parkta aileler de dinlenme ve birlikte vakit geçirme imkânı buluyor. Bahçecik Mahallesi'nin yanı sıra çevre mahallelerden gelen vatandaşların da kullandığı Ahmet Kaya Parkı, akşam saatlerinde aileler ve çocukların buluştuğu noktalardan biri haline geldi. Adıyamanlı sanatçı Ahmet Kaya'nın adının verildiği park, sanatçının ismini doğduğu kentte yaşatırken mahallede uzun süredir değerlendirilmeyen alanı da vatandaşların kullanımına kazandırdı.

Adıyaman Belediyesi tarafından Bahçecik Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla yıllarca kullanılmadan bekleyen alan yeniden düzenlendi. Modern, güvenli ve kullanışlı park haline getirilen bölge, kısa sürede aileler ile çocukların ilgi gösterdiği sosyal alanlardan biri oldu.

Toplam 6 bin 102 metrekarelik alan üzerine kurulan Ahmet Kaya Parkı'nda yeni nesil çocuk oyun grupları, yeşil alanlar, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yolları, kamelyalar ve oturma alanları yer alıyor.

Çocuklar parkta oluşturulan oyun alanlarında vakit geçirirken, aileler yeşil alanlarda dinlenme ve birlikte zaman geçirme imkânı buluyor. Bahçecik Mahallesi sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden gelen vatandaşlar da parkı kullanıyor.

Adıyaman'ın yetiştirdiği sanatçılardan Ahmet Kaya'nın adının parka verilmesi mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin kentin değerlerinin isimlerini yaşatma anlayışı kapsamında parka Ahmet Kaya'nın adı verildi.

Ahmet Kaya Parkı'nda aileleriyle vakit geçiren çocuklar da hazırlanan oyun alanlarından memnun olduklarını dile getirdi. Çocuklar, kendileri için oluşturulan park nedeniyle Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederek alanın güzel bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Ahmet Kaya Parkı, çocukların oyun oynadığı ve ailelerin vakit geçirdiği sosyal yaşam alanı olarak Bahçecik Mahallesi'nde hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak : PERRE