Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Adıyaman'da devam eden Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında müteahhit, mimar ve mühendislerin yaşadığı hak ediş ödeme sorunlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a iletti. İnceleme ve temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Bakan Kurum ile görüşen Torunoğlu, sektör temsilcilerinden ATSO'ya ulaşan talepleri gündeme taşıdı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Torunoğlu, Bakan Kurum'un ağustos ayı itibarıyla yerinde dönüşüm kapsamında hak ediş ödemelerinin en geç 30 gün içerisinde gerçekleştirileceğini ifade ettiğini söyledi. Torunoğlu ayrıca Çarşı Projesi ile Gölbaşı ilçesindeki ATSO üyelerinin taleplerini de Bakan Kurum'a ayrıntılı şekilde aktardıklarını belirtti.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, oda üyelerinin ve Adıyaman iş dünyasının karşılaştığı sorunları ilgili mercilere taşımaya devam ettiklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Adıyaman ziyareti kapsamında gerçekleştirilen görüşmede Torunoğlu, Yerinde Dönüşüm Projesi'nde faaliyet gösteren firmaların uzun süredir gündeme getirdiği hak ediş ödemelerini ele aldı.

Torunoğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u Adıyaman'da ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Ziyareti sırasında başta Çarşı Projesi olmak üzere, yerinde dönüşüm sürecinde faaliyet gösteren müteahhitlerimizin yaşadığı hak ediş sorunlarını ve Gölbaşı ilçemizdeki üyelerimizin taleplerini kendilerine ayrıntılı şekilde ilettik" dedi.

Sektör temsilcilerinin hak ediş ödemelerine ilişkin beklentilerini Bakan Kurum'a aktardıklarını belirten Torunoğlu, görüşmede ödeme sürecine ilişkin yeni takvimin paylaşıldığını söyledi.

Torunoğlu, "Sayın Bakanımız, yerinde dönüşüm kapsamında çalışan firmalarımızın uzun süredir gündeme getirdiği hak ediş ödemeleri konusunda önemli bir müjde verdi. Ağustos ayı itibarıyla hak ediş ödemelerinin 30 gün içerisinde gerçekleştirileceğini ifade etti. Diğer taleplerimizle ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirtti" ifadelerini kullandı.

ATSO olarak üyelerin sorunlarını ve taleplerini her platformda dile getirmeyi sürdüreceklerini kaydeden Torunoğlu, Adıyaman iş dünyasının yeniden inşa sürecinde karşılaştığı konuların çözümü için temaslarına devam edeceklerini belirtti.

Torunoğlu, Adıyaman'ın sorunlarına gösterdiği ilgi ve çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "İlimize verdiği güçlü destekten dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, nazik ziyaretlerinin anısına kendilerine bir hediye takdim etmekten memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Ziyaretin sonunda ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Bakan Murat Kurum'a Türk-İslam motifleriyle bezenmiş ve el işçiliğiyle hazırlanan özel bir tuval hediye etti.