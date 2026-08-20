Adıyaman'da bir düğün töreninde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir salonunda yapılan düğün töreninde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi eline aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, 4 kişi ise darp neticesinde yaralandı. Yaralıların bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.