Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde yaşanılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Petrol Caddesi Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 3 kişi kimliği belirsiz şahıs yada şahısların silahlı saldırısı sonucu 3 kişi vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.