Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 5 ili kapsayan Tunceli merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklanırken, fuhşa zorlandığı değerlendirilen 9 mağdur kadın kurtarıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli merkezde faaliyet gösteren masaj salonları ve bağlantılı kişilere yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından 30 Haziran 2026 tarihinde Tunceli merkezli olarak Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 6 şüpheli daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, soruşturma kapsamında 13 kişinin de bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Tunceli merkezde faaliyet gösteren masaj salonları ile bağlantılı kişilere yönelik yaklaşık 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü.

Yürütülen çalışmaların ardından 30 Haziran 2026 tarihinde Tunceli merkezli Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Malatya illerini kapsayan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorlandığı değerlendirilen 9 mağdur kadın kurtarıldı. Olayla ilgili 13 kişinin de bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 10 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 video kaset, 2 flaş bellek, 1 hard disk, 1 POS cihazı, çeşitli cinsel içerikli ürünler ve ilaçlar ile 7 bin 360 TL nakit para ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen teknik deliller, bilgi sahibi ifadeleri ve teşhis işlemleri sonucunda söz konusu iş yerlerinde 3 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.