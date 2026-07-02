Besni'de farklı tarihlerde meydana gelen ve yaklaşık 3 milyon liralık zarara neden olduğu değerlendirilen hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, çok sayıda altın ve nakit para ele geçirildi.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 Mayıs, 20 Mayıs ve 29 Haziran tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için kapsamlı çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında M.B., N.B., B.B. ve E.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 altın zincir kolye, 4 altın bilezik, 3 yüzük, 16 tam altın, 8 yarım altın, 2 çeyrek altın, 1 gram altın, 2 altın bileklik, 2 altın küpe ile 3 bin 800 lira nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.