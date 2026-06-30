Adıyaman'da jandarma uzman çavuşunun ağır yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. İndere TOKİ yakınlarında meydana gelen olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı personel ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Osmaniye'de görev yaptığı öğrenilen A.O.Ü. isimli jandarma uzman çavuş, İndere TOKİ yakınlarında beylik tabancasının kullanıldığı olayda ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı uzman çavuşa ilk müdahaleyi yaptı. Ardından A.O.Ü., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden jandarma uzman çavuşunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldı.