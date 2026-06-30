Adıyaman'ın Varlık Mahallesi'nde meydana gelen ölüm olayıyla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Evinin bahçesinde hareketsiz halde bulunan 30 yaşındaki Mehmet Mustafa Erdal için yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Varlık Mahallesi 1520 Sokak'ta meydana geldi. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese ulaşan sağlık ekipleri, Mehmet Mustafa Erdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Erdal'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayın kesin nedeninin yapılacak inceleme ve otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.