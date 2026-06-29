Toz kömürün kalori değeri, bir kilogram yakıtın ürettiği ısı miktarını gösterir. Bu değer, sanayi tesislerinin yakıt maliyetini doğrudan belirler.

Standart toz kömür 3.200-3.500 kcal/kg aralığında ısı üretir. Akbulutlar Grup Madencilik, talebe göre kalori ayarlı sevkiyat planlar.

Kalori Değeri Nasıl Ölçülür?

Kalori değeri, laboratuvar analiziyle kcal/kg cinsinden ölçülür. Değer, kömürün nem, kül ve uçucu madde oranlarına göre değişir.

Nem ve kül oranı arttıkça net kalori düşer. Bu nedenle yıkama ve kurutma işlemi kalori verimini yükseltmek için uygulanır.

Kalori Verimi Maliyeti Nasıl Belirler?

Yüksek kalorili toz kömür aynı ısı için daha az yakıt gerektirir. Bu da birim ısı başına maliyeti düşürür ve tesisin yakıt bütçesini iyileştirir.

• Yüksek kalori daha az yakıt tüketimi sağlar

• Düşük nem net ısı değerini artırır

• Düşük kül daha az atık ve temizlik anlamına gelir

• İstikrarlı kalori dengeli buhar üretimi sağlar

Toz Kömürün Ortalama Analiz Değerleri Nelerdir?

Parametre Değer Kalori 3.200-3.500 kcal/kg Kül oranı %13 Nem oranı %25 Uçucu madde %28 Kükürt oranı %0,80 Tane boyutu 0-12 mm Sevkiyat Dökme

Kalori Değerini Hangi Faktörler Düşürür?

Yüksek nem, fazla kül ve yabancı madde kalori değerini düşürür. Yıkama ve kurutma bu olumsuz etkileri azaltır ve net kaloriyi yükseltir.

1. Yüksek nem oranı net ısıyı düşürür

2. Fazla kül yanma verimini azaltır

3. Kil ve taş gibi yabancı maddeler kaloriyi seyreltir

Kalori Değeri Yakıt Bütçesini Nasıl Belirler?

Yakıt bütçesi, tüketilen miktar ile birim fiyatın çarpımıdır. Yüksek kalorili toz kömür aynı ısı için daha az miktar gerektirir ve bu da toplam tüketimi düşürür.

Sürekli çalışan fabrikalarda küçük kalori farkları bile aylık bütçede belirgin değişim yaratır. Bu nedenle kalori, satın alma kararının merkezinde yer alır.

Bütçe planlaması, kalori değeri sabit varsayılarak yapılır. Parti bazlı analiz raporu, kalori tutarlılığını gösterdiği için bütçe öngörüsünü daha güvenilir kılar.

Düşük Kalorili Yakıt Ne Gibi Sorunlar Yaratır?

Düşük kalorili yakıt, hedeflenen ısıya ulaşmak için daha fazla tüketim gerektirir. Bu durum hem maliyeti hem de kül miktarını artırır.

Artan kül, kazan temizliğini sıklaştırır ve bakım yükünü büyütür. Bu yüzden kalori değeri ile kül oranı birlikte değerlendirilmelidir.

Ayrıca düşük kalori, buhar üretiminde dalgalanmaya yol açabilir. İstikrarlı ısı isteyen tesisler bu nedenle uygun kalori aralığını dikkatle seçer.

Toz Kömürün Kalori Değeri Nasıl Doğrulanır?

Kalori değeri laboratuvar analiziyle belirlenir. Akbulutlar Grup Madencilik her parti için sevkiyat öncesi analiz raporu sunar ve bu rapor kaloriyi net gösterir.

Rapor, alıcının ürünü ölçülebilir değerlerle görmesini sağlar. Böylece tesise uygunluk önceden teyit edilir ve sürpriz verim kayıpları önlenir.

Doğrulanmış kalori, hem bütçe hem de operasyon planının temelini oluşturur. Ölçülebilir veri, alıcı ile tedarikçi arasındaki güveni de güçlendirir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Toz kömürün kalori değeri kaçtır?

Standart toz kömür ortalama 3.200-3.500 kcal/kg ısı üretir. Yıkanmış ve kurutulmuş çeşitlerde nem azaldığı için net kalori yükselir. Kesin değer her parti için sevkiyat öncesi analiz raporuyla doğrulanır.

Kalori değeri maliyeti nasıl etkiler?

Yüksek kalorili toz kömür aynı ısıyı daha az yakıtla üretir. Bu durum birim ısı başına maliyeti düşürür. Sürekli çalışan fabrikalarda küçük kalori farkları bile aylık yakıt bütçesinde belirgin tasarruf yaratır.

Nem oranı kaloriyi nasıl etkiler?

Nem, yanma sırasında ısının bir kısmını buharlaşmaya harcar. Bu da net kalori değerini düşürür. Kurutma işlemi nemi azaltarak yakıtın gerçek ısı üretimini artırır ve verimi yükseltir.

Kalori değeri parti bazında değişir mi?

Evet, kalori değeri parti bazında değişebilir. Bu nedenle ortalama değerler referans alınır ve kesin sonuç sevkiyat öncesi analiz raporuyla paylaşılır. Böylece alıcı tesisine uygun kaloriyi önceden teyit eder.