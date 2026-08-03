Yaş ilerledikçe bu bezin büyümesi sık karşılaşılan bir durumdur ve tıpta iyi huylu prostat büyümesi olarak adlandırılır. Büyüyen doku idrar kanalına baskı yaparak idrar akışını zorlaştırabilir.

Şikayetler genellikle yavaş ilerler. İdrara başlamakta güçlük, incelen ve kesik kesik gelen idrar, gece sık idrara kalkma, ani sıkışma hissi ve mesanenin tam boşalmadığı duygusu en sık bildirilen yakınmalardır. Bu belirtiler yaşam kalitesini ve uyku düzenini belirgin biçimde etkileyebilir.

Tedavide her hastaya aynı yaklaşım uygulanmaz. Şikayetlerin şiddeti, prostatın hacmi, mesane fonksiyonları ve eşlik eden hastalıklar birlikte değerlendirilerek ilaç tedavisinden cerrahi girişimlere uzanan bir plan oluşturulur.

Prostat Büyümesi Hangi Belirtilerle Kendini Gösterir?

Belirtiler depolama ve boşaltma yakınmaları olarak iki grupta incelenir. Sık idrara çıkma ve aniden gelen sıkışma hissi depolama grubunda; zayıf idrar akımı, ıkınarak idrar yapma ve idrar sonrası damlama ise boşaltma grubunda değerlendirilir.

Benzer yakınmalar mesane işlev bozukluğu, idrar yolu enfeksiyonu, şeker hastalığı ya da bazı ilaçların yan etkisiyle de ortaya çıkabilir. Bu nedenle şikayetlerin doğrudan prostata bağlanmadan önce ayırıcı tanı yapılması gerekir.

İlerleyen dönemde idrarın tümüyle yapılamaması, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları veya mesanede taş oluşumu gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu tablolar acil değerlendirme gerektirebileceğinden ihmal edilmemelidir.

Cerrahi Kararı Verilirken Neler Göz Önünde Bulundurulur?

İlaç tedavisine yeterli yanıt alınamayan, şikayetleri günlük yaşamı belirgin biçimde kısıtlayan ya da mesane ve böbrek sağlığını tehdit eden bulgular gelişen hastalarda girişimsel seçenekler gündeme gelir. Karar öncesinde idrar akım hızı ölçümü, ultrasonografi ve kan tetkikleri ile ayrıntılı değerlendirme yapılır.

Değerlendirmede idrar sonrası mesanede kalan hacim ölçülür, idrar tahlili ile enfeksiyon araştırılır ve gerekli görüldüğünde prostat kanserini dışlamaya yönelik incelemeler yapılır. Şikayetlerin şiddeti standart soru formlarıyla sayısal olarak da kaydedilir.

Prostatın hacmi yöntem seçiminde belirleyici unsurlardan biridir. Ayrıca hastanın kullandığı kan sulandırıcı ilaçlar, eşlik eden kalp ve akciğer hastalıkları ile cinsel işlevlere ilişkin beklentileri de planlamada dikkate alınır.

Su Jeti Teknolojisi Prostat Cerrahisinde Nasıl Kullanılır?

Son yıllarda ısı kullanmadan doku uzaklaştırmaya olanak tanıyan yöntemler geliştirilmiştir. Görüntüleme rehberliğinde yüksek basınçlı su akımıyla gerçekleştirilen Aquablation ile Prostat Ameliyatı, hedeflenen prostat dokusunun kontrollü biçimde temizlenmesini amaçlar.

Bu yaklaşımda planlama aşaması işlemin önemli bir bölümünü oluşturur. Uygunluk değerlendirmesi hastanın anatomik özelliklerine ve genel sağlık durumuna göre hekim tarafından yapılır.

Lazer Yöntemleri Klasik Cerrahiden Nasıl Ayrılır?

Lazer teknolojileri, kanama kontrolü sağlarken prostat dokusunun buharlaştırılması veya çıkarılması amacıyla kullanılır. Enerjiyi dokuya odaklı biçimde ileten Thulium Lazer Prostat Ameliyatı, idrar kanalını daraltan dokunun uzaklaştırılmasını hedefler.

Klasik kapalı cerrahide doku elektrik enerjisiyle küçük parçalar halinde kazınırken, lazer yöntemlerinde doku bütün olarak çıkarılabilir veya buharlaştırılabilir. Bu fark, sonda kalış süresi ve hastanede yatış üzerinde etkili olabilir.

Lazer yöntemleri özellikle kan sulandırıcı kullanan hastalarda değerlendirilebilir. Yine de her hastada uygulanabilirlik farklıdır ve yöntem seçimi bireysel değerlendirme gerektirir.

Doku Çıkarılmadan Uygulanan Seçenekler Var mıdır?

Bazı hastalarda prostat dokusunun kesilip çıkarılması yerine, kanalı açık tutmaya yönelik yaklaşımlar tercih edilebilir. Prostat loblarının yana doğru sabitlenmesi esasına dayanan UroLift Sistemi ile BPH Tedavisi, idrar kanalına yapılan baskının azaltılmasını amaçlar.

Bu yöntem belirli prostat hacmi ve anatomik özelliklere sahip hastalarda düşünülür. Uygun aday olup olmadığınız ancak muayene ve görüntüleme sonrasında netleşir. Orta lobun belirgin biçimde büyüdüğü olgularda uygulanabilirlik sınırlanabilir.

Çok Büyük Prostatlarda Hangi Yol İzlenir?

Prostat hacmi ileri derecede artmış hastalarda kapalı yöntemler her zaman yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda karın alt bölgesinden yapılan kesi ile gerçekleştirilen Açık Prostat Ameliyatı seçenekler arasında değerlendirilebilir.

Bu girişim sonrası iyileşme süreci kapalı yöntemlere kıyasla daha uzun sürebilir. Hastanın mesanede taş, divertikül gibi ek sorunlarının bulunması da yöntem seçimini etkileyen etkenler arasındadır.

İşlem Öncesinde Hangi Hazırlıklar Yapılır?

Girişim öncesinde idrar kültürü alınarak enfeksiyon varlığı araştırılır; üreme saptanırsa tedavi tamamlanmadan işlem planlanmaz. Kan sayımı, pıhtılaşma testleri ve anesteziye uygunluk değerlendirmesi standart hazırlığın parçasıdır.

Kan sulandırıcı ve bazı bitkisel takviyelerin ne zaman kesileceği, ilacı öneren hekimle görüşülerek belirlenir. Bu ilaçların kendi başına bırakılması sakıncalı olabileceğinden karar birlikte verilmelidir.

Ameliyat Sonrası Süreçte Nelere Dikkat Edilmelidir?

Girişim sonrasında bir süre idrar sondası kullanılması gerekebilir. İdrarda geçici kanama, yanma ve sık idrara çıkma gibi şikayetler görülebilir; bunlar genellikle zamanla azalır. Bol sıvı tüketimi ve ağır fiziksel aktiviteden kaçınmak iyileşmeye katkı sağlar.

Kabızlıktan kaçınmak, uzun süreli oturmayı sınırlamak ve hekimin belirttiği süre boyunca ağır kaldırmamak kanama riskini azaltır. Cinsel işlevlerle ilgili değişiklikler, özellikle boşalmanın niteliğine ilişkin farklılıklar, işlem öncesinde konuşulması gereken başlıklardandır.

Kontrol muayeneleri, idrar akımının ve mesane boşalmasının değerlendirilmesi açısından önemlidir. Ateş, idrar yapamama veya belirgin kanama gibi durumlarda vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır.

Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı, muayene ve tedavinin yerine geçmez. Şikayetleriniz için lütfen ilgili uzman hekime başvurunuz.