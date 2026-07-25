Otopark sistemi fiyatını etkileyen birçok faktör vardır; bunlar başlıca giriş-çıkış noktası sayısı, kimliklendirme yöntemi, ödeme istasyonları, araç dolu-boş kapsamı ve saha altyapısı bütçeyi belirleyen beş ana kalemdir. Aynı araç kapasitesindeki iki tesis, bu beş Otopark sistemi fiyatını etkileyen faktör başlık tercihleri farklı olabileceği için birbirinden tamamen ayrı otopark sistemi bütçeleriyle çalışabilir.

Kısa Özet

• Dört kalem: Otopark sistemi fiyatı donanım, yazılım, kurulum-altyapı ve destek başlıklarından oluşur.

• Asıl belirleyici: Maliyeti en çok artıran unsur marka değil, giriş-çıkış noktası sayısı ve otomasyon seviyesidir.

• Yöntem seçimi: Biletli kurgu ile otopark plaka tanıma sistemi arasındaki tercih, ilk yatırımı ve işletme giderini doğrudan etkiler.

• Opsiyonel modüller: Dolu-boş sistemi, HGS entegrasyonu ve araç altı görüntüleme ihtiyaç yoksa bütçeye eklenmemelidir.

Otopark sistemleri modüler kurgulanır; site otoparkı ile çok katlı AVM otoparkı benzer ürün ailesini kullansa da bütçeleri örtüşmez. HDS Otomasyon otopark sistemleri projelerini kapasite, mevcut kullanım alanı (Site otoparkı, Hastane otoparkı, AVM otoparkı v.b) ve fiyatı oluşturan kalemleri ayrıştırarak paylaşır.

Otopark Sistemi Fiyatı Neye Göre Belirlenir?

Kısa cevap: ihtiyaç duyulan bileşen sayısına ve sahanın hazır olma durumuna göre. Otopark sistemleri projelerinde bütçe dört kalemin toplamıdır:

• Donanım: Bilet verme makinası, bilet okuma makinası, bariyer, loop dedektör, plaka tanıma kamerası, ödeme merkezi ve kiosk.

• Yazılım: Otopark yönetim yazılımı, kiosk yazılımı, raporlama ve abonelik modülleri.

• Kurulum ve altyapı: Kablolama, loop kesimi, elektrik hattı, direk ve montaj işçiliği.

• Destek: Devreye alma, kullanıcı eğitimi, periyodik bakım ve arıza müdahale planı.

Otopark Sistemi Fiyatlarını Etkileyen 8 Temel Faktör

1. Kaç Giriş ve Çıkış Noktası Var?

Her hat kendi bariyerini, dedektörünü ve okuma ekipmanını ister. İki hatlı site otoparkı ile altı hatlı AVM otoparkı arasındaki donanım farkı, otopark sistemi fiyatı üzerindeki en büyük etkendir.

2. Bilet mi, Otopark Plaka Tanıma Sistemi mi Tercih Edilecek?

Biletli çözümde bilet verme ve okuma makinası maliyeti öne çıkar; karton bilet sürekli sarf gideri yaratır. Otopark plaka tanıma sistemi tarafında bütçe kamera ve yazılım ağırlıklıdır, sarf gideri kalkar.

3. Ödeme Nerede ve Nasıl Tahsil Edilecek?

Otopark ödeme istasyonları, ayakta ücret ödeme kiosku, araçta ödeme terminali ve insansız otopark ödeme kiosku farklı maliyet seviyelerindedir. Kredi kartı ile kağıt paranın birlikte kabulü, para çekmecesi ve termal fiş yazıcı da eklenir.

4. Dolu-Boş Sistemi Kurulacak mı?

Otopark araç dolu-boş sistemi, her park yerine ultrasonik sensör konulduğu için kapasiteyle doğru orantılı büyür. LED gösterge, totem, indikatör ve panel sayısı arttıkça otopark sistemi maliyeti yükselir.

5. Abone ve HGS Geçişi Olacak mı?

HGS entegrasyonu uzun mesafe anteni, araç tag'ı ve cam etiketi gerektirir. Abone ve filo yoğun tesislerde sürtünmesiz geçiş sağlar; günübirlik trafikte geri dönüş sınırlı kalabilir.

6. Saha Altyapısı Hazır mı?

Beton kesimi, kanal açma, kablo çekimi ve elektrik hattı çoğu projede gözden kaçar. Yeni tesiste altyapı inşaat aşamasında planlanır; mevcut otoparkta aynı işler ek işçilik maliyeti doğurur.

7. Yazılım Kapsamı Ne Kadar Geniş?

Tek otoparkı yöneten yazılımla çok lokasyonlu, muhasebeye bağlanan kurgu aynı fiyatta olmaz. Raporlama derinliği, kullanıcı sayısı ve entegrasyonlar otopark sistemleri yazılım bütçesini belirler.

8. Kurulum, Eğitim ve Destek Nasıl Kurgulanıyor?

Devreye alma, personel eğitimi ve müdahale süresi taahhüdü toplam sahip olma maliyetinin parçasıdır. Bu kalemlerin ayrı gösterilmesi iki otopark sistemi teklifini gerçekçi kıyaslamanızı sağlar.

Biletli Sistem mi, Otopark Plaka Tanıma Sistemi mi? Artı ve Eksileri

Kısa cevap: günübirlik trafik yoğunsa biletli kurgu, abone trafiği yoğunsa otopark plaka tanıma sistemi daha verimlidir. İki yaklaşım şu kriterlerde ayrışır.

Kriter Biletli Otopark Sistemi Otopark Plaka Tanıma Sistemi İlk yatırım Bilet verme ve okuma makinası donanımı gerekir Kamera ve yazılım ağırlıklıdır Sarf gideri Karton veya rulo bilet sürekli gider yaratır Sarf malzemesi gideri yoktur Geçiş hızı Sürücü durur, bilet alır ve okutur Araç durmadan tanınır, bekleme minimuma iner Abone yönetimi Ayrı kart veya bilet tanımı gerekir Plaka üzerinden eşleşir, HGS ile birleşir Zayıf nokta Bilet kaybı ve kuyruk oluşumu Kirli plaka ve zayıf aydınlatmada okuma hassasiyeti Uygun tesis Günübirlik ziyaretçi yoğun ticari otoparklar Abone ağırlıklı site, kampüs ve kurumsal otoparklar

Birçok tesis hibrit çalışır: aboneler otopark plaka tanıma sistemi ile, misafir araçlar biletle geçer. Bu kurgu otopark sistemleri yatırımının geri dönüşünü hızlandırır.

Plaka tanıma teknolojisinin çalışma prensibi için ANPR teknik özetine bakabilirsiniz.

Otopark Sistemi Fiyat Teklifi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Teklifleri kıyaslarken toplam rakama değil, kalem dağılımına bakın:

• Donanım, yazılım, altyapı ve devreye alma ayrı satırlarda mı?

• Yazılım lisansı tek seferlik mi, yıllık mı? Kullanıcı sayısı sınırlı mı?

• Karton bilet ve termal rulo gibi sarf malzemelerinin yıllık tüketimi hesaplı mı?

• Kapasite artışında otopark sistemi büyütülebiliyor mu, yoksa baştan mı kurulacak?

• Bakım ve arıza müdahale süresi yazılı olarak tanımlanmış mı?

• Plaka verisi işlenecekse, KVKK uyumu planlanmış mı?

Plaka bilgisi kişisel veri sayıldığı için kayıt ve saklama süreçlerinizi KVKK mevzuatı çerçevesinde kurgulamanız gerekir.

Sahadan Not: Bütçe Neden Şişer? Tesis yöneticilerinden en sık duyduğumuz cümle şudur: "Donanım fiyatını biliyorduk, altyapı bizi şaşırttı." Kablolama, loop kesimi ve elektrik hattı teklifte ayrı gösterilmezse, bütçe kurulumda büyür. Bu yüzden otopark sistemleri tekliflerinde donanım, yazılım, altyapı ve devreye alma kalemlerini ayrı satırlarda isteyin.

Sıkça Sorulan Sorular

Otopark sistemi fiyatı neden proje bazlı belirleniyor?

Çünkü otopark sistemleri modülerdir; her tesisin hat sayısı, kapasitesi ve altyapısı farklıdır. Hazır paket fiyatı, gereksiz modülleri bütçeye ekler veya eksik kurulum riski doğurur. Sağlıklı otopark sistemi fiyatı keşif sonrası kalem bazlı teklifle çıkar.

Otopark plaka tanıma sistemi biletli sistemden pahalı mı?

İlk yatırımda kamera ve yazılım nedeniyle yüksek görünebilir; buna karşılık bilet makinası ve karton bilet gideri kalkar. Yoğun tesislerde otopark plaka tanıma sistemi toplam sahip olma maliyetinde avantajlıdır. Günübirlik trafikte hibrit otopark sistemi daha dengelidir.

Küçük bir site otoparkı için hangi bileşenler yeterlidir?

Genellikle tek hat, bariyer, loop dedektörü, plaka tanıma kamerası veya kart okuyucu ile temel yazılım yeterlidir. Ücret tahsilatı yoksa, kiosk ve ödeme merkezine gerek kalmaz. Bu sadeleştirme otopark sistemi bütçesini belirgin düşürür.

Dolu-boş sistemi maliyeti nasıl hesaplanır?

Maliyet park yeri sayısına bağlıdır; her park yerine bir ultrasonik sensör konur. Buna kontrol paneli, LED indikatör, gösterge ve totem adedi eklenir. Sensör sayısı kapasiteyle doğrusal olarak arttığı için modül, yüksek kapasiteli otopark sistemi projelerinde anlam kazanır.

Mevcut otopark sistemi yenilenirken tüm donanım değişir mi?

Hayır. Bariyer, direk ve kablolama gibi altyapı kalemleri çoğu zaman korunur; okuma, ödeme ve yazılım katmanları güncellenir. HDS Otomasyon keşifte mevcut ekipmanı değerlendirir ve yeniden kullanılabilir bileşenleri raporlar. Bu yaklaşım otopark sistemi yenileme bütçesini düşürür.

Ziyaretçilerimizin Sorduğu Sorular - PAA

Otopark sistemi kurulumu ne kadar sürer?

Süre, altyapıya ve hat sayısına göre değişir. Altyapısı hazır tek hatlı otopark sistemi kısa sürede devreye alınır; beton kesimi gerektiren projelerde süre uzar.

Otopark sistemleri hangi tesislerde kullanılıyor?

AVM, havaalanı, hastane, otel, iş merkezi, site ve rezidans otoparkları ile lojistik ve gümrük sahaları başlıca alanlardır. Otopark sistemleri kapalı, açık ve çok katlı yapıların tümünde kurulabilir.

Plaka tanıma kamerası her hava koşulunda çalışır mı?

Doğru konumlandırma ve yeterli aydınlatmayla gece ve olumsuz havada da okuma yapılır. Kirli veya hasarlı plakalarda hassasiyet düşebileceğinden, kamera açısı keşifte belirlenir.

Otopark kapasitesi sonradan artırılabilir mi?

Evet. Modüler mimaride sensör, LED gösterge ve okuma noktası eklenerek otopark sistemi büyütülür. Yazılımın kapasite sınırını teklif aşamasında sormak bu yüzden önemlidir.

Zorunlu park yeri hesaplarına ilişkin güncel düzenlemeler için Otopark Yönetmeliği metnine başvurabilirsiniz.

Yazar Hakkında

Bu içerik HDS Otomasyon proje ve uygulama ekibince hazırlanmıştır. 2010'da İstanbul'da kurulan firma; kartlı geçiş sistemleri, plaka tanıma ve otopark sistemleri alanlarında keşif, kurulum, entegrasyon ve eğitimi aynı ekiple yürütür. Değerlendirmeler sahadaki proje deneyimine dayanır.