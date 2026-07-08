Yıldırım lgs kursu programları, öğrencinin sınıf düzeyine göre ayrı bir yoğunluk ve takvimle kurgulanır. Yedinci sınıfta amaç sağlam bir temel ve düzenli alışkanlık kazandırmaktır. Sekizinci sınıfta ise sınav yoğun bir tempoya ve net artışına odaklanılır.

Bursa Yıldırım'da faaliyet gösteren Epsilon Kurs Merkezi, iki sınıf düzeyi için de az mevcutlu butik sınıflarda çalışır. Bu ayrım, her öğrencinin bulunduğu aşamaya uygun bir tempoda ilerlemesini sağlar.

Yedinci Sınıf Programı Neyi Hedefler?

Yedinci sınıf, LGS yolculuğunun temel atma aşamasıdır. Bu düzeyde amaç öğrenciyi bir anda yormadan düzenli çalışma alışkanlığı kazandırmaktır. Konu eksiklerini erken kapatmak, sekizinci sınıfa güçlü bir zeminle girmeyi sağlar.

Programda Cumartesi 5 ve Pazar 5 ders işlenir, hafta içi ise etüt saatleri planlanır. Öğrencinin ilerlemesini ölçmek için üç haftada bir deneme sınavı uygulanır. Bu tempo hem müfredatı takip etmeye hem de okul dengesini korumaya uygundur.

Sekizinci Sınıf Programı Nasıl Yoğunlaşır?

Sekizinci sınıf doğrudan sınav yılıdır ve program bu gerçeğe göre kurulur. Haftada toplam 16 saat ders işlenir; bu saatlerin bir bölümü hafta sonuna, bir bölümü hafta içine yayılır. Yıl boyunca toplam 40 LGS denemesi ile öğrenci sınav ortamına alıştırılır.

Bu düzeyde net analizi ve eğitim koçluğu daha da öne çıkar; öğrenciler bu süreçte Yıldırım semtinde lgs kursu desteğiyle hem LGS hem devlet bursluluk sınavı hazırlığını birlikte yürütür.

Bursluluk sınavı hazırlığı, sekizinci sınıf programının içine doğal olarak yerleşir. Böylece öğrenci tek bir çalışma düzeniyle iki hedefe birden ilerler.

İki Program Hangi Noktalarda Ayrışır?

Aşağıdaki tablo yedinci ve sekizinci sınıf programlarının temel farklarını yan yana gösterir. Ders yoğunluğu, deneme sıklığı ve odak noktası düzeye göre belirgin şekilde değişir.

Ölçüt 7. Sınıf 8. Sınıf Hafta Sonu Ders Cumartesi 5 + Pazar 5 Hafta sonu ağırlıklı ders Hafta İçi Etüt saatleri Ek ders saatleri Haftalık Toplam Temel yoğunluk 16 saat ders Deneme Sıklığı 3 haftada bir Yıl boyu 40 deneme Odak Temel ve alışkanlık Net artışı ve bursluluk

Tablodan görüldüğü gibi sekizinci sınıf temposu belirgin biçimde artar. Yedinci sınıf ise bu tempoya hazırlayan bir köprü işlevi görür.

Yedinci Sınıfta Hangi Kazanımlar Önceliklidir?

Bu düzeyde erken kurulan düzen, sekizinci sınıftaki başarıyı doğrudan besler. Öncelikli kazanımlar aşağıdaki gibidir.

• Düzenli haftalık çalışma alışkanlığı oturtmak.

• Temel konu eksiklerini vaktinde kapatmak.

• Deneme sınavı ortamına erkenden alışmak.

• Okul ile kurs dengesini sağlıklı kurmak.

Sekizinci Sınıfta Süreç Nasıl İlerler?

Sınav yılında ilerleyiş belirli bir sıra izler ve her adım bir sonrakini besler.

1. Konu anlatımı ile müfredat hızlı ve eksiksiz tamamlanır.

2. Düzenli denemelerle öğrenci sınav temposuna girer.

3. Her deneme sonrası net analizi ile eksikler belirlenir.

4. Eğitim koçluğu ile plan güncellenir ve hedef netleşir.

Doğru Düzeyde Doğru Programa Neden Başlanmalı?

Her sınıf düzeyinin ihtiyacı farklıdır ve tek tip bir tempo iki gruba da uymaz. Yedinci sınıfta erken ve dengeli bir başlangıç, sekizinci sınıftaki yoğun tempoyu taşınabilir kılar. Sekizinci sınıfta ise 40 deneme ve düzenli net analizi öğrenciyi sınav gününe hazırlar. Epsilon Kurs Merkezi'nde iki program da az mevcutlu sınıflarda, öğrencinin bulunduğu aşamaya göre yürütülür.

İlgili sayfa: https://epsilonkurs.com.tr/lgs-kursu-bursa

Sıkça Sorulan Sorular

Yedinci Sınıfta Lgs Kursuna Başlamak Erken Mi?

Hayır, yedinci sınıf temel atmak için doğru bir dönemdir. Bu düzeyde amaç yoğun bir sınav temposu değil, düzenli çalışma alışkanlığı ve konu eksiklerinin erken kapatılmasıdır. Cumartesi ve Pazar dersleri ile hafta içi etütler, öğrenciyi yormadan sekizinci sınıfa sağlam bir zeminle hazırlar.

Sekizinci Sınıf Programı Haftada Kaç Saat Sürer?

Sekizinci sınıfta haftada toplam 16 saat ders işlenir. Bu saatlerin bir kısmı hafta sonuna, bir kısmı hafta içine yayılır. Program sınav yılına uygun bir yoğunlukta kurulur ve yıl boyunca 40 LGS denemesi ile öğrenci gerçek sınav ortamına adım adım alıştırılır.

İki Sınıf Düzeyinde Deneme Sıklığı Nasıl Değişir?

Yedinci sınıfta denemeler üç haftada bir uygulanır ve öğrencinin gelişimini dengeli aralıklarla ölçer. Sekizinci sınıfta ise yıl boyunca toplam 40 LGS denemesi yapılır. Bu artan sıklık, sınav yaklaştıkça öğrencinin tempoya ve süre yönetimine tam olarak hazır hale gelmesini sağlar.

Bursluluk Sınavı Hazırlığı Programa Dahil Mi?

Evet, devlet bursluluk sınavı hazırlığı sekizinci sınıf programının doğal bir parçasıdır. Öğrenci tek bir çalışma düzeniyle hem LGS hem bursluluk hedefine birlikte ilerler. Net analizi ve eğitim koçluğu her iki sınav için ortak bir zemin oluşturur ve süreci veliyle şeffaf biçimde paylaşılır.