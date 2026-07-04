Türkiye’deki koruge boru üreticileri arasında öncü konumda yer alan Düzgünler Plastik, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) hammaddeden ürettiği son teknoloji SN4 ve SN8 sınıfı koruge borular ile altyapı, drenaj ve kablo koruma projelerine uzun ömürlü çözümler sunmaktadır. 1975 yılından bu yana gelen sektörel tecrübesiyle firmamız, Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 100.000 m² açık ve 30.000 m² kapalı alana sahip dev tesislerinde dünya standartlarında üretim gerçekleştirmektedir.

Koruge Boru Nedir ve Ne İşe Yarar?

Koruge boru, özellikle evsel ve endüstriyel atık suların uzaklaştırılması, yağmur suyu drenaj hatları ve yeraltı kablo koruma sistemlerinde kullanılan, dış yüzeyi dalgalı (nervürlü) ve iç yüzeyi pürüzsüz olan çift cidarlı altyapı borularıdır. Bu borular, yüksek esneklikleri ve hafif yapıları sayesinde ağır toprak yüklerine ve yer hareketlerine karşı olağanüstü bir direnç gösterir.

İç yüzeyinin tamamen pürüzsüz tasarlanması, akışkanların sürtünme katsayısını minimuma indirerek katı atıkların boru içinde birikmesini ve tıkanma yapmasını engeller. Triplex üretim teknolojisiyle üretilen Düzgünler Plastik koruge boruları, sızdırmaz conta sistemi sayesinde yeraltı sularının temiz kalmasını güvence altına alır ve çevre kirliliğinin önüne geçer.

Koruge Boru Çapları ve Ölçüleri Nelerdir?

Altyapı projelerinin debi ve yük gereksinimlerine göre farklı koruge boru çapları ve ölçüleri kullanılmaktadır. Sektörde en sık tercih edilen ölçü alternatifleri şunlardır:

● 100 lük Koruge Boru: Genellikle bina içi drenaj hatlarında, hafif debili su tahliyelerinde ve kablo koruma sistemlerinde tercih edilir.

● 200 lük Koruge Boru: Sokak ve mahalle aralarındaki kanalizasyon bağlantılarında ve yağmur suyu hatlarında yoğun olarak kullanılır.

● 600 lük Koruge Boru: Ana taşıyıcı hatlarda, endüstriyel atık su sistemlerinde ve yüksek debili nehir/dere ıslah projelerinde kullanılır.

● 1000 lik Koruge Boru: Şehirler arası ana kolektör hatlarında, büyük menfez geçişlerinde ve yüksek hacimli su tahliye projelerinde boru hattı güvenliği sağlar.

● 6 Metre Standart Boy: Nakliye, taşıma ve şantiye içi montaj kolaylığı açısından tüm standart koruge boru çeşitleri 6 metre uzunluğunda imal edilir.

Koruge Boru Avantajları Nelerdir?

Altyapı mühendislerinin projelerinde geleneksel beton borular yerine polietilen esaslı ürünleri seçmelerinin önemli nedenleri vardır. Koruge boruların sağladığı başlıca avantajlar şunlardır:

● Kimyasal Direnç: Endüstriyel atık suların içerdiği asidik ve bazik kimyasallara karşı maksimum dayanıklılık gösterir, korozyona uğramaz ve çürümez.

● Sızdırmazlık: Özel tasarlanmış entegre koruge boru manşonu ve koruge boru dirsek gibi ek parçaları, conta sistemiyle birleşerek %100 sızdırmazlık sunar.

● Montaj Kolaylığı: Hafif yapısı sayesinde ağır iş makinalarına gerek kalmadan hızlıca döşenir; işçilik ve zaman maliyetlerini büyük oranda düşürür.

● Esneklik: Toprak altındaki sismik hareketlere ve zemin oturmalarına uyum sağlayarak kırılma ve çatlama yapmaz.

Koruge Boru SN4 vs SN8: Hangisini Seçmelisiniz?

Altyapı projelerinde doğru halka rijitliği (ring stiffness) sınıfını seçmek, borunun üzerine gelecek yükleri sorunsuz taşıyabilmesi için hayati önem taşır.

Özellik SN4 Sınıfı Koruge Borular SN8 Sınıfı Koruge Borular Halka Rijitliği 4 kN/m² basınca dayanıklıdır. 8 kN/m² yüksek basınca dayanıklıdır. Kullanım Alanı Trafik yükünün olmadığı, yeşil alanlar ve derinliği az olan hatlar. Ağır araç trafiği olan yollar, otoyol altları ve derin dolgulu projeler. Derinlik Toleransı Genellikle orta derinlikteki yeraltı dolguları için idealdir. Aşırı aşınma ve ağır toprak yükü altındaki derin kazılar için uygundur. Maliyet Avantajı Hafif hizmet alanlarında ekonomik bir altyapı çözümü sağlar. Maksimum güvenlik gerektiren stratejik hatlarda uzun vadeli tasarruf sağlar.

Düzgünler Plastik Ürün Portföyü ve Teknik Özellikleri

Düzgünler Plastik, kendi bünyesindeki uzman Ar-Ge departmanı tarafından tasarlanan makinelerle dünya standartlarında üretim yapmaktadır. Geniş ürün gamımız şu kategorilerden oluşmaktadır:

● U-PVC Kolon Boruları: Dalgıç pompa kolon borusu ihtiyaçları için özel kare diş sistemi ve "O" ring yapısıyla sızdırmazlık sunan DCP Medium ve Heavy modelleri.

● U-PVC Sondaj Boruları: 100, 300 ve 500 metre derinlik seçeneklerine uygun, TS 11794 standartlı düz ve süzgeçli sondaj boruları.

● Hdpe Pe100 Boruları: Yüksek basınca ve dış etkilere dirençli, temiz su ve içme suyu hatlarında kullanılan yüksek yoğunluklu kangal borular.

● Mandallı Yağmurlama Boruları: Modern tarımsal sulama için 5, 6, 8 ve 10 atü basınç alternatifli, UV dayanımlı mandallı sulama sistemleri.

● U-PVC Basınçlı Temiz Su Boruları: Altyapı ve içme suyu projelerine özel 4 ila 16 Atm arası basınca dayanıklı geçme muflu borular.

Sıkça Sorulan Sorular

Koruge boru fiyatları neye göre belirlenir?

Koruge boru fiyatları; borunun nominal çapına (100 lük, 200 lük, 600 lük veya 1000 lik), halka rijitlik sınıfına (SN4 veya SN8) ve kullanılan yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) hammadde miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Proje bazlı güncel fiyat listesi için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Koruge boru ek parçaları nelerdir ve montajı nasıl yapılır?

Güvenli bir altyapı hattı kurmak için koruge boru manşonları, koruge boru dirsekleri, T (T) parçaları ve redüksiyonlar kullanılır. Boru uçlarına yerleştirilen özel contalar sayesinde ek parçalar birbirine kolayca geçer ve kaynak gerektirmeden sızdırmazlık elde edilir.

Konya koruge boru üretimi ve lojistiği nasıl sağlanıyor?

Düzgünler Plastik, Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki lojistik avantajlara sahip dev üretim tesisleri sayesinde başta Konya ve çevre iller olmak üzere tüm Türkiye genelindeki ve yurt dışındaki büyük altyapı projelerine hızlı ve kesintisiz ürün sevkiyatı yapmaktadır.

Dalgıç pompa kolon borusu fiyatları ne kadar?

Dalgıç pompa kolon borusu fiyatları borunun inç çapına (2 inç, 3 inç vb.), basınç sınıfına (Medium Plus, Standard, Heavy) ve kuyu derinliğine göre belirlenir. Plastik kolon borusu seçenekleri, çelik borulara kıyasla paslanmazlık özelliğiyle çok daha ekonomiktir.

Sondaj borusu çeşitlerinde düz ve süzgeçli farkı nedir?

Düz sondaj boruları yeraltı kuyularının kapalı duvar yapısını oluştururken, süzgeçli (filtreli) sondaj boruları yeraltı suyunun boru içine temiz ve pürüzsüz bir şekilde süzülerek dalgıç pompaya ulaşmasını sağlamak amacıyla delikli olarak üretilir.

Ziyaretçilerimizin Sorduğu Sorular - PAA

100'lük koruge boru 6 metre fiyatı ne kadar?

100'lük koruge boru 6 metre fiyatı, borunun SN4 veya SN8 rijitlik sınıfına göre farklılık gösterir. Güncel hammadde endekslerine göre hazırlanan en son fiyat listesi için doğrudan üretici fabrikamızdan teklif alabilirsiniz.

İkinci el sondaj borusu fiyatları neden risklidir?

İkinci el sondaj borusu veya derin kuyu malzemeleri, daha önceki kullanımlarda mikron düzeyinde çatlaklara veya diş aşınmalarına maruz kalmış olabilir. Bu durum yeraltında borunun kopmasına ve pompanın kuyuya düşmesine yol açabileceğinden, garantili ve sıfır U-PVC boru kullanımı tavsiye edilir.

Sahibinden 2. el yağmurlama sulama boruları fiyatları avantajlı mı?

İkinci el yağmurlama sulama boruları güneş altında uzun süre kaldığında UV dayanımını kaybedebilir ve mandal kilit sistemlerinde sızdırmalar yaşanabilir. Tarımda sürdürülebilir verimlilik için TS EN 12201-3 standartlı yeni mandallı yağmurlama boruları uzun vadede daha kârlıdır.

Pe 100 boru nedir ve nerelerde kullanılır?

Pe 100 boru, yüksek yoğunluklu polietilenden imal edilen yüksek basınçlı temiz su ve içme suyu şebeke hatlarıdır. Esnek yapıları ve yüksek atü (basınç) dayanımları sayesinde şehir şebekelerinin ana dağıtım hatlarında güvenle kullanılır.