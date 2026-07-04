Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılının 1 Ocak-1 Haziran tarihleri arasında kent genelinde halk sağlığı, kamu düzeni ve tüketici haklarının korunmasına yönelik 3 bin 460 denetim gerçekleştirdi. Fırın, market, gıda ve giyim işletmeleri, et ürünleri satış noktaları, pastane, lokanta, kuaför, kantin ve okul çevrelerinde kontroller yapan ekipler, vatandaşlardan gelen şikâyetleri de değerlendirerek gerekli işlemleri uyguladı. Beş aylık dönemde 149 kamu düzeni olayına müdahale eden zabıta ekipleri, 223 okul ve personel servis aracını da kontrol etti. Yeni asfaltlanan yollarda trafik işaretleme çalışmaları yapılırken, okul önlerinde öğrencilerin güvenli ulaşımı için geçit levhaları, kasis ve yol çizgi uygulamaları gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında kent genelinde 978 fırın kontrol edildi.

Ekipler ayrıca 765 market, giyim ve gıda işletmesi, 376 et ve et ürünleri satış noktası, 327 pastane ve tatlı salonu, 320 farklı sektörde faaliyet gösteren iş yeri, 314 lokanta, 120 otopark ve oto yıkama işletmesi, 97 kuaför, 85 kantin ile 78 okul çevresi esnafında denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde hijyen koşulları, ruhsat durumu, fiyat etiketi uygulamaları, ürün güvenliği ve iş yeri düzeni incelendi. Vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda da gerekli kontroller yapılarak ilgili işlemler uygulandı.

Zabıta ekipleri, denetimlerin yanı sıra kent düzenini olumsuz etkileyen olaylara yönelik saha çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda 26 dilencilik, 53 kaldırım işgali, 57 çevre kirliliği ve 13 rahatsız etme olayıyla ilgili işlem yapıldı.

Ekipler, 1 Ocak-1 Haziran döneminde kamu düzenine yönelik toplam 149 olaya müdahale etti.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, S plaka kapsamında faaliyet gösteren okul ve personel servislerini de denetledi. Beş aylık süreçte 223 servis aracı kontrol edilirken, araçların çalışma saatleri, güzergâh uygunluğu ve gerekli belgeleri incelendi.

Kent genelinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yeni asfaltlanan yollarda yol çizgileri, yaya geçitleri ve trafik işaretlemeleri tamamlandı.

Okul önlerinde okul geçidi levhaları, kasis uygulamaları ve yol çizgi boyama çalışmaları yapılarak öğrencilerin güvenli ulaşımına yönelik düzenlemeler gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyenin diğer birimleriyle koordineli saha çalışmaları da yürüttü. Mali Hizmetler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerine sahada destek verildi.

Denetim çalışmalarını değerlendiren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenli ve düzenli bir kentte yaşamalarını önemsiyoruz. Bu anlayışla zabıta ekiplerimiz, yılın ilk beş ayında kent genelinde yoğun bir denetim süreci yürüttü" dedi.

Fırınlardan marketlere, lokantalardan okul çevrelerine kadar geniş kapsamlı çalışma yürütüldüğünü belirten Tutdere, "Fırınlardan marketlere, lokantalardan okul çevrelerine, servis araçlarından kaldırım işgallerine kadar birçok alanda titiz çalışmalar gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin yalnızca ceza uygulamak amacıyla yapılmadığını belirten Tutdere, esnaf, vatandaş ve belediye birimleriyle iş birliği içerisinde kent yaşamını daha düzenli, güvenli ve sağlıklı hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tutdere, "Bizim amacımız yalnızca denetim yapmak ya da ceza uygulamak değil; esnafımızla, vatandaşlarımızla ve ilgili tüm birimlerimizle iş birliği içinde kent yaşamını daha düzenli, daha güvenli ve daha sağlıklı hale getirmektir. Halk sağlığını tehdit eden, kamu düzenini bozan ve vatandaşlarımızın huzurunu olumsuz etkileyen hiçbir konuya duyarsız kalmayacağız" dedi.

Adıyaman'da esnafın hakkını koruyan ve vatandaşların güvenliğini önceleyen denetim anlayışını sürdüreceklerini ifade eden Tutdere, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Tutdere, "Adıyaman'ımızda hem esnafımızın hakkını koruyan hem de vatandaşlarımızın güvenliğini önceleyen bir denetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte özveriyle görev yapan tüm zabıta ekiplerimize teşekkür ediyor, hemşehrilerimizden gelen her talebi titizlikle değerlendirmeyi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.