Endüstriyel tamburlu kumlama makinası üreticileri arasında lider konumda yer alan Strong Makine, küçük ve orta boyutlu dökme metal parçaların yüzey temizliği için yüksek performanslı ve uzun ömürlü lastik tamburlu kumlama makinaları üretmektedir. Sektördeki 20 yılı aşkın tecrübesiyle firmamız, döküm, otomotiv yan sanayi ve bağlantı elemanları sektörlerine özel çözümler sunar.

Lastik Tamburlu Kumlama Makinası Nedir ve Ne İşe Yarar?

Lastik tamburlu kumlama makinası, cıvata, somun, vida, pul ve küçük döküm parçaları gibi dökme halindeki metal malzemelerin yüzeylerini temizlemek için kullanılan endüstriyel bir sistemdir. Bu makineler, sürekli dönen esnek bir kauçuk bant (tambur) sistemi yardımıyla parçaları kendi içinde nazikçe yuvarlar.

Eşzamanlı olarak yüksek performanslı türbinler tarafından fırlatılan çelik bilyeler ve abrasif maddeler, parçaların üzerine yüksek hızla püskürtülür. Bu süreç, malzemelerin yüzeyinde oluşan pas, tufal, korozyon ve kaynak kalıntılarını tamamen ortadan kaldırır. Boya veya kaplama öncesinde mükemmel bir yüzey pürüzlülüğü ($Sa\ 2.5$) elde edilmesini sağlar.

Lastik Tamburlu Kumlama Makinaları Nasıl Çalışır?

Lastik tamburlu kumlama makinalarının çalışma prensibi, kapalı bir kabin içinde yer alan özel delikli kauçuk kayışın sürekli dönme hareketine dayanır. Süreç şu adımlarla kesintisiz olarak gerçekleşir:

● Parça Yükleme: İşlenecek dökme parçalar esnek lastik tamburun içine toplu olarak yüklenir.

● Yuvarlama ve Püskürtme: Tambur döndükçe parçalar birbirine zarar vermeden homojen bir şekilde yuvarlanır ve türbinlerden gelen çelik abrasif bombardımanına maruz kalır.

● Geri Kazanım: Tamburun delikli yapısı sayesinde abrasif malzemeler alt hazneye süzülür; kovalı elevatör ve hava yıkamalı separatör ünitesi ile temizlenerek tekrar silsileye dahil edilir.

● Filtreleme: İşlem sırasında oluşan yoğun toz, yüksek kapasiteli Jet-Pulse filtre sistemi tarafından güçlü bir şekilde emilir.

Neden Strong Makine Lastik Tamburlu Kumlama Makinalarını Tercih Etmelisiniz?

Üretim hattınız için endüstriyel tamburlu kumlama makinası üreticileri arasından bir seçim yaparken, makinenin toplam sahip olma maliyetini göz önünde bulundurmanız gerekir. Strong Makine, yenilikçi mühendislik çözümleriyle işletmenize şu avantajları sağlar:

● Hassas Parça Güvenliği: Esnek lastik tambur yapısı, vida dişleri ve ince kenarlı hassas parçaların deformasyona uğramasını engeller.

● Düşük İşletme Maliyeti: Enerji verimliliği yüksek motorlarımız ve tam otomatik aşındırıcı geri dönüşüm sistemimiz sayesinde sarf malzeme tüketimi minimuma indirilir.

● Yüksek Dayanıklılık: Kabin içi tasarımlarımız aşınmaya karşı dirençli manganlı çelik astarlarla güçlendirilmiştir.

● Kompakt Tasarım: Atölye ve fabrikalarınızda az yer kaplayan yerleşim planlarına uygun olarak üretilir.

Lastik Tamburlu Kumlama vs. Askılı Kumlama: Hangisini Seçmelisiniz?

Endüstriyel kumlama süreçlerinde doğru makine tipini seçmek, operasyonel verimliliğiniz açısından kritik bir karardır. Aşağıdaki karşılaştırma tablosu, üretiminizin ihtiyacına en uygun sistemi seçmenize yardımcı olacaktır.

Özellik Lastik Tamburlu Kumlama Makinaları Askılı Kumlama Makinası Parça Boyutu Küçük ve orta boyutlu parçalar Büyük, ağır ve karmaşık geometrili parçalar Yükleme Şekli Toplu / Dökme halinde yükleme Monoray veya "Y" tipi askı sistemi ile asılarak Parça Teması Parçalar tambur içinde birbirine temas ederek yuvarlanır Parçalar havada asılı kalır, birbirine temas etmez Uygulama Alanı Cıvata, somun, küçük braketler, yaylar, bağlantı elemanları Şasi, aks, jant, büyük döküm blokları, kaynaklı yapılar Otomasyon Tam otomatik, tek operatörle seri üretim Esnek yükleme ve kesintisiz parça transferi

Lastik Tamburlu Kumlama Makinaları Teknik Özellikleri

Strong Makine tarafından üretilen standart LTK serisi tamburlu kumlama makinalarının teknik verileri aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

AÇIKLAMA / SEMBOL LTK-100 LTK-300 Tambur Kapasitesi (kg) 100 300 Azami Parça Ağırlığı (kg) 4 8 Tambur Çapı ($\emptyset$ mm) 550 700 Tambur Boyu (mm) 600 800 Türbin Sayısı (Adet) 1 1 Türbin Motoru (kW / rpm) 5.5 / 3000 7.5 / 3000 Türbin Granül Akışı (kg/dk) 100 130 Filtre Kapasitesi ($m^2$ / Tip) 22 / Kartuş 18 / Torbalı Toplam Elektrik Gücü (kW) 10 14 Makine Ölçüleri (En x Der x Yük) (mm) 2200 x 2500 x 3000 5000 x 2850 x 3750

Sıkça Sorulan Sorular

Lastik tamburlu kumlama makinası hangi sektörlerde kullanılır?

Bu makineler özellikle bağlantı elemanları imalatı (cıvata, somun, vida), küçük boyutlu demir-çelik döküm sanayisi, otomotiv yan sanayi parça üreticileri, ısıl işlem sonrası tufal temizliği yapan tesisler ile pres ve dövme sanayisinde yaygın olarak tercih edilir.

Tamburlu kumlama sistemlerinde hangi tip abrazifler kullanılır?

Lastik tamburlu kumlama sistemlerinde yüzey temizleme ve pürüzlendirme performansını artırmak amacıyla genellikle yüksek kaliteli çelik bilye (steel shot) veya çelik grit abrasif malzemeleri kullanılır.

Kauçuk tambur sistemi hassas parçalara zarar verir mi?

Hayır, zarar vermez. Makinelerimizde kullanılan özel esnek kauçuk tambur yapısı, parçaların işlem esnasında birbirine veya kabineye sertçe çarpmasını önler. Bu sayede cıvata dişleri veya ince metal kenarlar kusursuzca korunur.

Jet-Pulse filtre sisteminin kumlama makinalarındaki görevi nedir?

Jet-Pulse filtre ünitesi, kabin içinde kumlama esnasında oluşan mikro düzeydeki metal ve pas tozlarını yüksek emiş gücüyle yakalar. Hem çalışma ortamının iş güvenliği standartlarına uygun kalmasını sağlar hem de abrasif malzemenin temiz kalmasına yardımcı olur.

Özel ölçülere göre tamburlu kumlama makinası imal ediyor musunuz?

Evet. Strong Makine olarak standart ürün gamımızın yanı sıra, fabrikanızın kapasite hedeflerine, işlenecek parça geometrisine ve yerleşim planına birebir uygun özel projelendirme ve esnek imalat seçenekleri sunuyoruz.

Ziyaretçilerimizin Sorduğu Sorular - PAA

Profil kumlama makinası ile tamburlu kumlama arasındaki fark nedir?

Profil kumlama makinaları sürekli tip rulo yollu konveyör sistemine sahiptir ve büyük sac levhalar ile uzun çelik konstrüksiyon profilleri için tasarlanmıştır. Tamburlu kumlama makinaları ise sadece dökme halindeki küçük parçaların toplu temizliği için kullanılır.

2. El profil kumlama makinesi almak mantıklı mı?

İkinci el kumlama makinalarında iç gövde aşınmaları ve türbin dengesizlikleri yüksek bakım maliyetleri doğurabilir. Strong Makine'nin sağladığı manganlı çelik astar dayanıklılığı ve garanti desteği düşünüldüğünde, yeni bir yatırımla toplam sahip olma maliyetini düşürmek daha avantajlıdır.

Tünel tipi kumlama makinesi hangi parçalar için uygundur?

Tünel tipi kumlama makinesi (konveyörlü kumlama), kesintisiz malzeme akışı gerektiren büyük ölçekli imalatlarda, sac levhaların ve yapısal çelik elemanların tek geçişte 360 derece temizlenmesi amacıyla kullanılır.

Güncel profil kumlama makinası fiyatları neye göre belirlenir?

Fiyatlar, makinenin geçiş genişliğine (1000 mm ile 3500 mm arası standart ölçüler), entegre edilen türbin sayısına, motor güçlerine ve tesisinizin ihtiyaç duyduğu otomasyon seviyesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.