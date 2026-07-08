Adıyaman Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan adaylara yönelik ücretsiz 8 haftalık Genel Tekrar Kursu başlattı.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM) başlayan kursa yaklaşık 100 aday katıldı. Program kapsamında tarih, coğrafya, Türkçe ve matematik derslerinde konu tekrarları ile etüt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Adaylara ayrıca sınav kaygısı ve stres yönetimi konusunda rehberlik desteği de veriliyor.

Eğitimde fırsat eşitliğine önem verdiklerini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Gençlerimizin kamu görevine hazırlanırken ekonomik nedenlerle eğitim desteğinden mahrum kalmasını istemiyoruz. Bu anlayışla tamamen ücretsiz olarak hayata geçirdiğimiz KPSS Genel Tekrar Kursumuzla adaylarımızın sınava daha donanımlı, daha planlı ve daha özgüvenli şekilde hazırlanmasını amaçlıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren her çalışmayı önemsiyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerine giden yolda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kursumuza katılan tüm adaylarımıza başarılar diliyorum' dedi.

Kursa katılan öğrenciler ise kendilerine sunulan ücretsiz eğitim desteğinin sınava hazırlık sürecinde önemli bir katkı sağladığını belirterek, Başkan Abdurrahman Tutdere'ye, AKEM yöneticilerine ve eğitmenlere teşekkür etti.