Şanlıurfa'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde binlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan şok yol kontrol uygulamasında 2 bin 558 paket kaçak sigara ile 9 litre kaçak alkol bulunurken, olayla ilgili çok sayıda şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Viranşehir ilçesinde şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 bin 558 paket gümrük kaçağı sigara ile 9 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren ekiplerin, kent genelindeki denetim ve kontrollerine aralıksız devam edeceği bildirildi.

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