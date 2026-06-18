Adıyaman’da bulunan bir tütün işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken işletmede maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Adıyaman merkeze bağlı Battal Höyük Köyü yakınlarında faaliyet gösteren bir tütün işletmesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangının büyümesini önlemek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken işletmede hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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