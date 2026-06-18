Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirilen Adıyaman Matematik Günleri kapsamında düzenlenen 5. Sınıflar Matematik Olimpiyatları'nın ödül töreni yoğun katılımla yapıldı. Adıyaman Fen Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenen organizasyonda dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliğin ödül töreni, Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programa İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, dünyaca tanınan matematikçi Prof. Dr. İlham Aliyev, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek, problem çözme yetkinliklerini desteklemek ve bilimsel meraklarını artırmak amacıyla düzenlenen olimpiyatta başarılı olan öğrenciler ödüllerine kavuştu.

Törende konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlayan bilimsel etkinliklerin önemli olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçen yönetici, öğretmen ve paydaşlara teşekkür etti.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tamamlandı. Etkinlikte öğrencilerin bilim ve matematik alanındaki başarılarının desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

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