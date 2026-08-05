Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın ardından yapılan lise tercih sonuçlarını erişime açtı. Tercih sürecini tamamlayan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. Merkezi yerleştirme kapsamında binlerce öğrenci tercih ettiği okullara yerleşirken, boş kontenjanlar da kamuoyuyla paylaşıldı. Yerleştirme sürecinin ardından nakil başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise il ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları aracılığıyla başvuru yapabilecek. Ayrıca yatılılık başvuruları ve kayıt işlemlerine ilişkin tarihler de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.

27 Temmuz'da tamamlanan tercih sürecinin ardından merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirildi.

Kontenjan dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Anadolu liseleri: 60 bin 886

Fen liseleri: 38 bin 700

Sosyal bilimler liseleri: 9 bin 210

Anadolu imam hatip liseleri: 43 bin 706

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri: 46 bin 397

Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kalan kontenjanlar da 5 Ağustos'ta ilan edildi.

Nakil süreci kapsamında birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 10 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Komisyonların yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos'ta tamamlanacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak. Sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak ve kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.