Türk Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi İbrahim Ertaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in özel okul öğretmenlerine yönelik yaptığı açıklamayı hatırlatarak, devlet okullarında görev yapan ücretli öğretmenlerin yaşadığı sorunların da aynı hassasiyetle ele alınmasını istedi.

Yazılı bir açıklama yapan Ertaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in özel öğretim kurumlarında asgari ücretin altında çalışan öğretmenlere yönelik "Bana ulaşsınlar" çağrısını olumlu karşıladıklarını belirtti. Ancak benzer mağduriyetlerin devlet okullarında görev yapan ücretli öğretmenler tarafından da yaşandığını ifade etti.

Ertaş, Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan ücretli öğretmenlerin aynı sınıflarda ders anlattığını, aynı müfredatı uyguladığını ve kadrolu öğretmenlerle aynı sorumluluğu üstlenmesine rağmen çoğu zaman ay sonunda asgari ücretin altında gelir elde ettiğini söyledi.

Ücretli öğretmenlerin kadro güvencesi, özlük hakları ve ekonomik güvence bakımından önemli sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu belirten Ertaş, eğitim hizmetinin temel unsurlarından olan öğretmenlerin geçim kaygısı yaşamalarının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrıda bulunan Ertaş, özel okul öğretmenlerine gösterilen duyarlılığın devlet okullarında görev yapan ücretli öğretmenler için de gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Devlet okullarında görev yapan ve asgari ücretin altında gelir elde eden binlerce ücretli öğretmenin bulunduğunu belirten Ertaş, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığının somut adımlar atmasını istedi.

Ücretli öğretmenlik uygulamasının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ertaş, öğretmenlerin insan onuruna yakışır ücretlerle görev yapmasının, sosyal güvencelerinin güçlendirilmesinin ve eğitim sisteminin kalıcı unsurları olarak değerlendirilmelerinin önem taşıdığını kaydetti.

Türk Eğitim Sen'in talebinin, ücretli öğretmen sayısı kadar kadrolu öğretmen ataması yapılması olduğunu belirten Ertaş, aynı işi yapan öğretmenler arasında ücret farklılığının oluşturduğu adaletsizliğin sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda eğitimde kalitenin artırılmasının, öğretmenlerin ekonomik ve mesleki itibarının güçlendirilmesiyle mümkün olacağını belirten Ertaş, Türk Eğitim Sen olarak öğretmenlerin haklarını savunmaya ve yaşanan sorunları gündeme taşımaya devam edeceklerini söyledi.