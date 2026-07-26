Öğrenciler tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç farklı kategoride yapabiliyor.

Bu yıl merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liselerde toplam 198 bin 899 kontenjan bulunuyor. Bu kontenjanların 60 bin 886'sı Anadolu liselerine, 38 bin 700'ü fen liselerine, 9 bin 210'u sosyal bilimler liselerine, 43 bin 706'sı Anadolu imam hatip liselerine, 46 bin 397'si ise mesleki ve teknik Anadolu liselerine ayrıldı.

Merkezi sınav puanlarının eşit olması halinde yerleştirmede sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6'ncı sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8'inci sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve son olarak yaş küçüklüğü kriterleri dikkate alınacak.

Öğrenciler tercih yaparken okulların kontenjan bilgileri ile geçen yıl oluşan yüzdelik dilimlere e-Okul sistemi ve 'Rota Maarif' platformu üzerinden ulaşabiliyor.

Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Aynı gün başlayacak birinci nakil başvuruları 7 Ağustos'a kadar sürecek ve sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Komisyonların yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlaması planlanıyor. Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak.

Kaynak : PERRE