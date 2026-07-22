Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) bünyesinde verilen ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dikkat çeken bir başarıya ulaştı. Eğitimde fırsat eşitliğini hedefleyen program kapsamında eğitim alan 30 öğrenci Türkiye genelinde ilk 30 binlik başarı sıralamasına girerken, elde edilen sonuçlar AKEM'in sınav hazırlık sürecindeki başarısını ortaya koydu. Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim aldığı merkezde ücretsiz dersler, deneme sınavları, bireysel rehberlik ve etüt programlarıyla yürütülen hazırlık süreci, öğrencilerin üniversite hedeflerine ulaşmalarına önemli katkı sağladı.

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 YKS sonuçlarına göre AKEM öğrencilerinden 1'i Türkiye genelinde ilk 2 bine, 1'i ilk 8 bine, 8'i ilk 20 bine, 20 öğrenci ise ilk 30 bine girerek önemli dereceler elde etti.

Yıl boyunca alanında uzman eğitmenler tarafından verilen ücretsiz derslerin yanı sıra düzenli deneme sınavları, bireysel rehberlik hizmetleri ve etüt programlarıyla öğrenciler sınava hazırlandı. Akademik çalışmaların yanında gençlik buluşmaları, münazaralar ve çeşitli sosyal etkinliklerle öğrencilerin motivasyonunun artırılması da hedeflendi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Tutdere, belediye bünyesinde ücretsiz olarak sürdürülen üniversiteye hazırlık kurslarının başarılı sonuçlar vermesinin doğru bir eğitim anlayışının göstergesi olduğunu belirterek, öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri tebrik etti.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Tutdere, her öğrencinin ekonomik koşullarından bağımsız olarak nitelikli eğitim imkânlarına ulaşmasını önemsediklerini belirtti. AKEM bünyesindeki eğitim desteğinin her yıl geliştirilerek daha fazla öğrencinin hayalini kurduğu üniversiteye ulaşmasına katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak : PERRE