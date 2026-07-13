Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen Haftalık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda, il genelindeki eğitim faaliyetleri, okulların mevcut durumu ve devam eden çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, eğitim hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi için planlanan çalışmalar değerlendirilirken, birimlerin yürüttüğü faaliyetler ve koordinasyon süreci de masaya yatırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya müdür yardımcıları ile şube müdürleri katıldı. Toplantıda il genelinde sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetleri, okulların mevcut durumu ve planlanan çalışmalar ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Birim yöneticileri, sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'a bilgi sundu. Devam eden projeler, planlanan faaliyetler ve eğitim hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yürütülen çalışmaların daha verimli hale getirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve planlı şekilde yürütülmesi amacıyla haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantılarının düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.