Besni'de eğitim çalışanlarını kapsayan banka promosyon ihalesinde ortaya çıkan tekliflere yönelik tepkilere Eğitim-İş Adıyaman Şubesi de katıldı. Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eğitim çalışanları için gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifin 61 bin TL nakit ve 4 bin TL para puan seviyesinde kalmasını yetersiz bulan sendika, ihale sürecinin çalışanların hak ve menfaatleri gözetilerek yeniden değerlendirilmesini istedi. Eğitim-İş Adıyaman Şube Başkanı Nesime Taştı, banka promosyonlarının maaş ödemeleri üzerinden finansal kazanç sağlayan bankaların çalışanlara yaptığı karşılıksız ödeme olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, promosyonun eğitim çalışanlarının hakkı olduğunu söyledi. Taştı, farklı il ve ilçelerde daha yüksek promosyon tutarlarına ulaşıldığını hatırlatarak bankalara gerçekçi ve rekabetçi teklifler sunma çağrısı yaptı.

Eğitim-İş Adıyaman Şubesi, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eğitim çalışanlarını kapsayan banka promosyon ihalesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sendika adına değerlendirmede bulunan Eğitim-İş Adıyaman Şube Başkanı Nesime Taştı, ihaleye katılan bankaların sunduğu en yüksek teklifin 61 bin TL nakit ve 4 bin TL para puan düzeyinde kaldığını belirtti.

Tekliflerin mevcut ekonomik şartlarda eğitim çalışanlarının beklentilerini karşılamadığını ifade eden Taştı, “Yüksek enflasyonun, artan hayat pahalılığının ve bankaların ulaştığı yüksek kârlılık oranlarının bulunduğu bir dönemde eğitim emekçilerinin alın terine verilen değerin ne kadar yetersiz görüldüğünü ortaya koymaktadır” dedi.

Banka promosyonlarının, maaş ödemeleri nedeniyle bankaların elde ettiği finansal kazancın çalışanlara yansıması olduğunu kaydeden Taştı, promosyon ödemelerinin lütuf değil, eğitim çalışanlarının hakkı olduğunu ifade etti.

Son yıllarda farklı il ve ilçelerde yapılan promosyon ihalelerinde daha yüksek tutarlara ulaşıldığını belirten Taştı, Besni'deki tekliflerin günümüz ekonomik şartları ve eğitim çalışanlarının beklentileriyle örtüşmediğini söyledi.

Taştı, “İhale süreci eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini önceleyen bir anlayışla yeniden değerlendirilmelidir. Bankalar, elde edecekleri ekonomik kazançla orantılı, gerçekçi ve rekabetçi teklifler sunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş Adıyaman Şubesi'nin açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verildi:

“Banka Promosyonu Lütuf Değil, Eğitim Çalışanlarının Hakkıdır!

Adıyaman Eğitim-İş Sendikası olarak, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eğitim çalışanlarını kapsayan banka promosyon ihalesinde ortaya çıkan teklifleri kabul edilemez buluyoruz.

İhaleye katılan bankalar tarafından sunulan en yüksek teklifin 61.000 TL nakit ve 4.000 TL para puan düzeyinde kalması, yüksek enflasyonun, artan hayat pahalılığının ve bankaların ulaştığı yüksek kârlılık oranlarının bulunduğu bir dönemde eğitim emekçilerinin alın terine verilen değerin ne kadar yetersiz görüldüğünü ortaya koymaktadır.

Banka promosyonları, bankaların maaş ödemeleri nedeniyle elde ettiği finansal kazancın çalışanlara yansımasıdır. Dolayısıyla promosyon ödemeleri bir lütuf değil, eğitim çalışanlarının hakkıdır.

Son yıllarda birçok il ve ilçede gerçekleştirilen promosyon ihalelerinde çok daha yüksek tutarlara ulaşılmışken, Besni'de ortaya çıkan bu teklif ne eğitim çalışanlarının beklentilerini karşılamakta ne de günümüz ekonomik koşullarıyla bağdaşmaktadır.

Adıyaman Eğitim-İş Sendikası olarak çağrımız nettir:

İhale süreci eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini önceleyen bir anlayışla yeniden değerlendirilmelidir.

Bankalar, elde edecekleri ekonomik kazançla orantılı, gerçekçi ve rekabetçi teklifler sunmalıdır.

İhale sürecinde şeffaflık esas alınmalı, çalışanların mağduriyetine yol açacak sonuçlar kabul edilmemelidir.

Eğitim emekçilerinin ekonomik haklarını koruyacak en yüksek promosyon tutarının alınması için tüm imkânlar kullanılmalıdır.

Eğitim çalışanlarının emeği ucuz değildir. Alın terinin karşılığı pazarlık konusu yapılamaz. Adıyaman Eğitim-İş Sendikası olarak üyelerimizin ve tüm eğitim emekçilerinin hak ettiği promosyonu alabilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”