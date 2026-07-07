Adıyaman'ın İndere bölgesinde yapımı tamamlanan Şehit Abdülkadir Öner Anadolu Lisesi, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bölgede daha önce hizmete açılan ilkokul ve ortaokulun ardından tamamlanan Anadolu Lisesi, 32 dersliği ve 960 öğrenci kapasitesiyle yeni dönemde kapılarını açacak. İndere'de yaşayan öğrencilerin eğitim ihtiyacına cevap vermesi planlanan okulda, akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerin sosyal gelişimlerine yönelik alanlar da bulunuyor. Yapımı tamamlanan okulun hizmete girmesiyle birlikte bölgedeki lise çağındaki öğrenciler için yeni eğitim imkânı oluşturulacak.

Modern eğitim anlayışına göre inşa edilen Şehit Abdülkadir Öner Anadolu Lisesinde, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine yönelik eğitim birimleri yer alıyor.

Yeni eğitim-öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak okulun, İndere bölgesindeki eğitim ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması ve öğrencilere güvenli bir eğitim ortamı sunması bekleniyor.

Yetkililer, Şehit Abdülkadir Öner Anadolu Lisesinin Adıyaman'a, öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: PERRE