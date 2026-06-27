Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezunları için yemin töreni düzenlendi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda mezun öğrenciler meslek yemini ederek diş hekimliği mesleğine ilk adımlarını attı. Akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin katıldığı törende mezuniyet sevinci yaşandı.

Törene Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Aydın, Prof. Dr. Özgür Özdemir ve Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Mahmut Gürsoy, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Çiçek, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mahmut Koparal, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda mezun öğrenciler adına konuşan Diş Hekimi Özge Tacer, eğitim sürecinde kendilerine destek veren akademisyenlere ve ailelerine teşekkür etti.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Çiçek, mezun öğrencileri tebrik ederek diş hekimliğinin bilgi, özveri ve vicdan gerektiren önemli bir meslek olduğunu ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş ise mezunların uzun ve yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamladığını belirterek, insan sağlığına hizmet edecek önemli bir sorumluluk üstlendiklerini söyledi ve meslek yaşamlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler meslek yeminini etti. Program, mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.