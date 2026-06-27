Adıyaman Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü sosyal ve kültürel yatırımlar kapsamında Varlık Mahallesi'nde yapımı devam eden Kültür ve Taziye Evi inşaatını sürdürüyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan merkezin mahalle sakinlerinin önemli bir ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

İncelemeleri sırasında şantiyede çalışan işçilerle bir araya gelen Başkan Tutdere, bir süre harç karıp tuğla örerek çalışmalara eşlik etti. Emeği geçen personele kolaylıklar dileyen Tutdere, Adıyaman'ın birçok noktasında altyapı, üstyapı ve sosyal yatırımların eş zamanlı sürdüğünü söyledi.

Varlık Mahallesi'ndeki Kültür ve Taziye Evi'nin hayırsever bir iş insanının desteğiyle inşa edildiğini belirten Tutdere, kentin 5 farklı mahallesinde kültür ve taziye evi yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların önemli bir ihtiyacının karşılanacağını kaydetti.

Tutdere, belediye olarak kreşler, kültür merkezleri, kütüphaneler ve taziye evleri gibi sosyal donatı alanlarına yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirterek, bu yatırımlarla kentin sosyal yaşamına kalıcı katkılar sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Başkan Tutdere, Varlık Mahallesi'ne kazandırılan Kültür ve Taziye Evi'nin hayırlı olmasını dileyerek, projeye katkı sunan hayırsever iş insanına teşekkür etti.