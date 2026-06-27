Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Adıyaman ve ilçelerinde hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek. Kent merkezinde pazar günü hava sıcaklığının 36, pazartesi günü ise 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde açık alanda bulunacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtirken, sıcaklıkların birçok ilçede de artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre Adıyaman kent merkezinde 28 Haziran Pazar günü en düşük sıcaklık 22, en yüksek sıcaklık ise 36 derece olacak. 29 Haziran Pazartesi günü ise en düşük sıcaklığın 23, en yüksek sıcaklığın 37 dereceye ulaşması bekleniyor.

28 Haziran Pazar günü ilçelerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Besni: 20 / 30 derece

Çelikhan: 14 / 28 derece

Gerger: 21 / 34 derece

Gölbaşı: 17 / 33 derece

Kahta: 25 / 35 derece

Samsat: 25 / 35 derece

Sincik: 18 / 28 derece

29 Haziran Pazartesi günü ise birçok ilçede sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor.

Besni: 21 / 33 derece

Çelikhan: 15 / 30 derece

Gerger: 21 / 35 derece

Gölbaşı: 18 / 35 derece

Kahta: 26 / 37 derece

Samsat: 26 / 37 derece

Sincik: 19 / 30 derece