Adıyaman'da hafta sonu planı yapan vatandaşların yakından takip ettiği 11-12 Temmuz hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent merkezi ve ilçelerde sıcak hava etkisini sürdürecek, bazı noktalarda termometreler 40 dereceyi gösterecek. 11 Temmuz Cumartesi günü Adıyaman merkezde en düşük hava sıcaklığının 23, en yüksek sıcaklığın 40 derece olması beklenirken, 12 Temmuz Pazar günü gece sıcaklığının 28 dereceye kadar yükselmesi ve gündüz sıcaklığının yine 40 derece seviyesinde seyretmesi tahmin ediliyor. İlçeler arasında Kahta ve Samsat'ta da pazar günü 40 derece ölçülmesi bekleniyor. Gerger'de sıcaklığın hafta sonu 39 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, Besni, Çelikhan, Gölbaşı, Sincik ve Tut'ta da sıcak hava etkisini koruyacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Adıyaman ve ilçelerinde hafta sonu yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Kent merkezinde hem cumartesi hem de pazar günü en yüksek hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

11 Temmuz Cumartesi günü Adıyaman merkezde hava sıcaklığının 23 ile 40 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Besni'de en düşük 23, en yüksek 35 derece; Çelikhan'da 19 ile 33 derece; Gerger'de 25 ile 39 derece ve Gölbaşı'nda 22 ile 38 derece arasında sıcaklık bekleniyor.

Kahta'da cumartesi günü sıcaklığın 25 ile 39 derece, Samsat'ta 23 ile 39 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Sincik'te termometrelerin 21 ile 33 dereceyi, Tut'ta ise 24 ile 37 dereceyi göstermesi bekleniyor.

12 Temmuz Pazar günü Adıyaman merkezde en düşük sıcaklığın 28, en yüksek sıcaklığın 40 derece olması öngörülüyor. Besni'de sıcaklıkların 25 ile 36 derece, Çelikhan'da 19 ile 34 derece, Gerger'de 25 ile 39 derece ve Gölbaşı'nda 23 ile 37 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü Kahta'da hava sıcaklığının 29 ile 40 derece arasında olması beklenirken, Samsat'ta da termometrelerin 26 ile 40 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor. Sincik'te sıcaklıkların 23 ile 34 derece, Tut'ta ise 24 ile 37 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre hafta sonunun en yüksek sıcaklık değerleri Adıyaman merkez, Kahta ve Samsat'ta 40 derece olarak tahmin ediliyor. Gerger'de ise en yüksek sıcaklığın 39 dereceye ulaşması bekleniyor.