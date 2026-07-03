Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, Adıyaman'da hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek. Kent merkezi ve ilçelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Adıyaman merkezde 4 Temmuz Cumartesi günü termometrelerin 40 dereceyi göstermesi öngörülüyor. 5 Temmuz Pazar günü ise en yüksek hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. İlçelerde de yüksek sıcaklık değerleri dikkat çekerken, Samsat'ta hafta sonu sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Günün en sıcak saatlerinde hava sıcaklığının etkisini daha fazla hissettirmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji tahminlerine göre, Adıyaman kent merkezinde 4 Temmuz Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığı 27, en yüksek sıcaklık ise 40 derece olacak. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklığın en düşük 25, en yüksek 38 derece olarak ölçülmesi bekleniyor.

4 Temmuz Cumartesi günü ilçelerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Besni: 26 / 34°C

Çelikhan: 21 / 32°C

Gerger: 21 / 35°C

Gölbaşı: 20 / 37°C

Kahta: 28 / 38°C

Samsat: 24 / 39°C

Sincik: 23 / 32°C

Tut: 26 / 36°C

5 Temmuz Pazar günü ilçelerde tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şöyle:

Besni: 24 / 33°C

Çelikhan: 18 / 30°C

Gerger: 22 / 35°C

Gölbaşı: 19 / 35°C

Kahta: 28 / 37°C

Samsat: 25 / 39°C

Sincik: 21 / 31°C

Tut: 23 / 35°C

Hafta sonu boyunca Adıyaman genelinde sıcak havanın etkisini koruması beklenirken, tahminlere göre kent merkezi ile ilçelerde yüksek sıcaklık değerleri pazar günü de devam edecek.