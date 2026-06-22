Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adıyaman'da yeni haftanın ilk günlerinde hava koşullarında değişiklik yaşanacak. Kentte 23 Haziran Salı günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, 24 Haziran Çarşamba günü ise sıcak hava yeniden hakim olacak.

Tahminlere göre salı günü Adıyaman merkezde en düşük sıcaklık 23, en yüksek sıcaklık 36 derece olacak. Gök gürültülü sağanak yağışın özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini göstermesi bekleniyor.

Çarşamba günü ise yağışlı havanın bölgeyi terk etmesiyle birlikte sıcaklıklar yeniden yükselecek. Kent merkezinde en düşük sıcaklığın 23, en yüksek sıcaklığın ise 38 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

Meteoroloji verilerine göre 23 Haziran Salı günü en yüksek sıcaklık Kahta'da 37, Samsat'ta 36 ve Gerger'de 35 derece olarak tahmin edilirken, yüksek kesimlerde yer alan Çelikhan'da sıcaklık 27 derece seviyelerinde seyredecek.

24 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklıkların il genelinde artış göstermesi bekleniyor. Kahta'da 37, Samsat'ta 36, Gerger'de 35 ve Gölbaşı'nda 35 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

İlçelerde Beklenen Hava Durumu

23 Haziran Salı

Besni: 22 / 28 derece

Çelikhan: 18 / 27 derece

Gerger: 23 / 35 derece

Gölbaşı: 20 / 30 derece

Kahta: 25 / 37 derece

Samsat: 23 / 36 derece

Sincik: 19 / 30 derece

Tut: 23 / 29 derece

24 Haziran Çarşamba

Besni: 21 / 32 derece

Çelikhan: 15 / 30 derece

Gerger: 20 / 35 derece

Gölbaşı: 17 / 35 derece

Kahta: 25 / 37 derece

Samsat: 22 / 36 derece

Sincik: 20 / 30 derece

Tut: 20 / 34 derece

Kaynak : PERRE