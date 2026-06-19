Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Adıyaman ve ilçelerinde hafta sonu boyunca sıcak hava etkisini sürdürecek. Kent merkezinde hava sıcaklığının Cumartesi günü 35, Pazar günü ise 36 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bildirildi. Uzmanlar, sıcak havanın etkisini artıracağı saatlerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtirken, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Vatandaşlara Sıcak Hava Uyarısı

Meteoroloji verilerine göre hafta sonu boyunca kent genelinde güneşli ve sıcak hava hakim olacak. Özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunacak vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.

Uzmanlar, sıcak çarpmasına karşı bol sıvı tüketilmesi ve doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiğini hatırlattı.

Adıyaman Merkezde Sıcaklık 36 Dereceyi Görecek

Tahminlere göre Adıyaman merkezde Cumartesi günü en düşük sıcaklık 22, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak. Pazar günü ise sıcaklığın 23 ile 36 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İlçelerde Beklenen Hava Durumu

20 Haziran Cumartesi

Adıyaman Merkez: 22 / 35

Besni: 20 / 29

Çelikhan: 16 / 29

Gerger: 18 / 32

Gölbaşı: 16 / 33

Kahta: 22 / 34

Samsat: 19 / 36

Sincik: 18 / 28

Tut: 19 / 31

21 Haziran Pazar

Adıyaman Merkez: 23 / 36

Besni: 21 / 31

Çelikhan: 16 / 31

Gerger: 18 / 32

Gölbaşı: 16 / 34

Kahta: 21 / 36

Samsat: 20 / 37

Sincik: 18 / 30

Tut: 20 / 32

Meteoroloji yetkilileri, yüksek sıcaklıkların hafta sonu boyunca etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmelerini istedi.