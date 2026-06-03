Perşembe gününden itibaren ise hava parçalı bulutlu seyredecek. Hafta sonu için yağış beklentisi bulunmuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adıyaman ve ilçelerinde çarşamba günü gökgürültülü sağanak yağış beklenirken, perşembe gününden itibaren hava parçalı bulutlu olacak.

Kent merkezinde 3 Haziran Çarşamba günü en düşük sıcaklığın 19, en yüksek sıcaklığın ise 31 derece olması tahmin ediliyor. 4 Haziran Perşembe günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklıkların 16 ila 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerine göre Adıyaman'da perşembe gününden itibaren parçalı bulutlu hava etkili olacak. Hafta sonu boyunca da kent genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Çarşamba Günü İlçelerde Hava Durumu

Besni: 19 / 27 derece

Çelikhan: 13 / 24 derece

Gerger: 14 / 23 derece

Gölbaşı: 15 / 29 derece

Kahta: 19 / 32 derece

Samsat: 18 / 32 derece

Sincik: 16 / 24 derece

Tut: 19 / 28 derece

Perşembe Günü İlçelerde Hava Durumu

Besni: 17 / 28 derece

Çelikhan: 12 / 25 derece

Gerger: 16 / 29 derece

Gölbaşı: 15 / 30 derece

Kahta: 19 / 32 derece

Samsat: 17 / 32 derece

Sincik: 14 / 25 derece

Tut: 17 / 28 derece

Kaynak : PERRE