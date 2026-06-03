Adıyaman Valisi Küçük, öğrencilerin ve gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştıracak projenin eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, deprem sonrası inşa edilen ve kentin yeni yaşam merkezlerinden biri olarak öne çıkan İndere Yaşam Alanı'nda yapımı devam eden kütüphane projesini yerinde inceledi. Çalışmaların sürdüğü alanda yetkililerden bilgi alan Vali Küçük, projenin son durumu, fiziki kapasitesi ve planlanan hizmet alanları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin ders çalışma, araştırma yapma ve sosyal etkinliklere katılma imkânı bulacağı kütüphanenin, bölgenin eğitim ve kültür altyapısına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE