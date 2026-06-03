Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi. Gece yarısından itibaren geçerli olan zamla birlikte benzin ve motorin fiyatları yeni seviyelere ulaştı.

Adıyaman'da zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 65,60 TL

Motorin: 68,62 TL

LPG: 32,44 TL

Bazı büyükşehirlerde ise güncel fiyatlar şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,45 TL

Motorin: 66,31 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,31 TL

Motorin: 66,17 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara

Benzin: 64,42 TL

Motorin: 67,44 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir

Benzin: 64,70 TL

Motorin: 67,71 TL

LPG: 31,79 TL

Son zamla birlikte de Adıyaman, benzin ve motorin fiyatlarında büyükşehirlerin üzerinde yer aldı.

Kaynak : PERRE