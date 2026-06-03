Adıyaman'da, pusuya düşürülerek taranan araçta vurularak öldürülen şahsın kimliği belirlendi.

Gelen son bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu Köyü yakınlarında kimliği belirsiz bir grup şahıs, içerisinde 3 kişinin içerisinde bulunduğu park halinde duran araca silahlı saldırı düzenledi. Aracın ön ve arka kısımlarından açılan ateş sonucunda aracın arka koltuğunda oturduğu belirtilen 27 yaşındaki Hasan Akbulut sırtından vuruldu. Ağır yaralanan şahıs silahlarla taranan araç ile sağlık ekiplerine kadar getirildi. Ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edilen Akbulut, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan Akbulut, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akbulut'un cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince olayın gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyamanlılar Net