Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil orta refüje çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesi girişinde meydana geldi. C.A. yönetimindeki 27 SP 907 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Kazada sürücü C.A. ile araçta bulunan M.B.O. ve M.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili çalışma sürüyor.